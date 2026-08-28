Montemiletto, pronta la presentazione dell’evento “Si Qua Fata Sinant”

MONTEMILETTO- Conferenza stampa di presentazione dell’evento “Si Qua Fata Sinant” promosso dalla Pro Loco Mons Militum. L” appuntamento si terrà ad Avellino presso il Circolo della Stampa (Corso Vittorio Emanuele II, 6) mercoledì 02 settembre 2026 alle ore 10:30. Durante la conferenza, verrà presentata la decima edizione di “Si Qua Fata Sinant”, in programma il 4-5 e 6 settembre a Montemiletto. L’iniziativa che vi riporterà nel 1419 tra figuranti in abito medievale, artisti

del fuoco, spettacoli con i rapaci, tanta gastronomia locale, laboratori per bambini e diversi espositori. Non potrà mancare la valorizzazione dei prodotti e pietanze tipiche. Non ultimo l’aspetto turistico, organizzato sia per il turismo itinerante sia per quello lento. Novità di quest’anno sarà proprio l’aumento considerevole dei figuranti, l’avvicendamento e il miglioramento delle dotazioni in possesso e l’approfondimento culturale con un ciclo d’incontri culturali con docenti di storia delle Università Campane. Inserimento di quest’anno la “Locanda”, vera e propria taverna medievale, con cibi e servizio del tempo.