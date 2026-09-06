Montemiletto, lo spettacolo dell’assalto al Castello con fuochi e scontri ai piedi del maniero

MONTEMILETTO- Doveva essere il momento clou della tre giorni di viaggio nella storia organizzato a Montemiletto e così e’ stato. L’assalto al Castello e gli scontri che scandirono quei giorni del 1419, i fuochi d’artificio che hanno simulato le fiamme, uno spettacolo che non ha tradito le aspettative. L’ascesa dei Tocco e la caduta dei Caracciolo vissuta con un tuffo nel passato e le spettacolari fiamme al Castello. Uno spettacolo arricchito ogni anno da nuove idee. La serata finale è quella che ora attende altri due appuntamenti imperdibili. Alle 18 lo Spettacolo dei Falconieri, un’antica arte che unisce uomo e natura e alle 20:30 lo scontro tra armati nel Torneo degli Armiggeri, prova di forza, abilità e coraggio. Uno spettacolo che sara’ replicato anche alle 21:30, per non perdere l’ occasione per vivere l’emozione del Torneo degli Armiggeri. La magia di vivere un viaggio nel tempo, quello organizzato dalla Proloco Mons Militum, sta riscuotendo in questi giorni un successo di pubblico.