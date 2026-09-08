Montemiletto, il Presidio di Pietratonda non si tocca: l’Asl conferma il mantenimento di tutti i servizi

Si riporta la nota a firma del Sindaco di Montemiletto Massimiliano Minichiello:

Si mette fine alla confusione generata sul futuro del Presidio Sanitario di Montemiletto.

Il Direttore Generale dell’ASL di Avellino, dott.ssa Maria Concetta Conte, su sollecitazione dell’Amministrazione comunale di Montemiletto, con nota della scorsa settimana, ha rassicurato il Comune che con l’apertura delle Case di Comunità sul territorio provinciale: “nulla cambia, stante l’attuale normativa regionale, circa le funzionalità del presidio sanitario di Montemiletto”.

Con questa chiara e concisa risposta della massima Autorità dell’ASL di Avellino, vengono azzerati e cancellati tutti i tentativi di disinformazione e di inciucio seminati ad arte, da diversi mesi, all’interno della nostra comunità.

Per questo motivo, rassicuriamo i cittadini di Montemiletto e anche quelli di tutti i comuni limitrofi che, a seguito dell’apertura delle Case di comunità sul territorio, le attività del nostro Presidio Sanitario non subiranno alcuna variazione ovvero nessuna migrazione presso altre strutture sanitarie della provincia.

A questo punto, ricevute le rassicurazioni dall’ASL di Avellino in ordine al mantenimento di tutti i servizi sanitari e di tutte le prestazioni ambulatoriali attualmente in essere presso la struttura di Pietratonda, non rimane che prendere atto dell’ennesima attività di sciacallaggio da parte dei soliti noti che, approfittando di un argomento così sentito, hanno giocato maldestramente sulle spalle dei cittadini, al solo fine di delegittimare l’operato dell’Amministrazione comunale.

Si coglie l’occasione per ringraziare, ancora una volta, il Direttore Generale dell’ASL di Avellino, Dott.ssa Conte, per la massima attenzione mostrata nei confronti della nostra Comunità e di una intera area territoriale, ben consapevoli del grande impegno che viene profuso ogni giorno a servizio della collettività nel garantire e potenziare l’offerta sanitaria, per perseguire l’obiettivo comune di salvaguardare le esigenze delle nostre comunità.