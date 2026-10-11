A Montemiletto boom di visitatori per le Giornate FAI d’Autunno

Montemiletto si conferma una delle mete più ambite per il turismo culturale in Irpinia. In occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2026, il borgo ha registrato un vero e proprio boom di presenze, accogliendo un flusso costante di visitatori giunti anche da fuori regione per scoprire le bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche del territorio. Il programma delle visite, curato nei minimi dettagli, ha offerto un itinerario di sei tappe imperdibili. I turisti sono stati guidati alla scoperta del Chiostro dell’ex convento dei Padri Domenicani, della Chiesa di Sant’Anna, di Palazzo Fierimonte, del Castello della Leonessa con il suo Museo comunale, e infine della Chiesa Madre di Santa Maria Assunta. A fare da ciceroni non sono stati semplici accompagnatori, ma gli studenti del Liceo Scientifico “V. De Caprariis” di Atripalda. I giovani “Apprendisti Ciceroni” hanno raccontato con passione e competenza il patrimonio locale, vivendo un’esperienza unica di cittadinanza attiva, conoscenza e valorizzazione della memoria storica.

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L’evento ha avuto importanti ricadute positive sull’economia e sull’immagine del paese, che si è distinto per la consueta e grande capacità di accoglienza. L’Amministrazione comunale ha tenuto a ringraziare la Delegazione FAI di Avellino per aver scelto Montemiletto come protagonista dell’iniziativa, insieme ai volontari del Servizio Civile comunale, alla Pro Loco Mons Militum e a tutto il personale impegnato nella logistica, che ha garantito il perfetto e impeccabile svolgimento delle attività. Il successo di queste Giornate FAI rappresenta un importante volano per il futuro della promozione turistica locale. Come sottolineato dall’Amministrazione, l’ottima riuscita dell’evento impone di guardare avanti con rinnovato impegno, continuando a lavorare per la valorizzazione di un territorio di cui l’intera comunità può e deve essere estremamente fiera.