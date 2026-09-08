Montemiletto, l’ASL conferma: il presidio sanitario resta operativo senza cambiamenti

Arriva una precisazione ufficiale sul futuro del presidio sanitario dell’ASL di Montemiletto, dopo settimane di incertezze e interpretazioni discordanti circolate nel territorio. L’Amministrazione comunale ha infatti ricevuto una comunicazione formale dalla Direzione Generale dell’ASL di Avellino che chiarisce definitivamente il quadro.

La direttrice generale, Maria Concetta Conte, rispondendo a una richiesta di chiarimento avanzata dal Comune, ha confermato che l’attivazione delle Case di Comunità sul territorio provinciale non comporterà alcuna modifica alle attività attualmente svolte nella struttura di Pietratonda. Secondo quanto riportato nella nota, “nulla cambia, stante l’attuale normativa regionale, circa le funzionalità del presidio sanitario di Montemiletto”. La rassicurazione dell’ASL mette fine alle ipotesi circolate negli ultimi mesi, che avevano alimentato preoccupazioni tra i cittadini e nei comuni limitrofi. Il Presidio Sanitario continuerà a garantire tutti i servizi e le prestazioni ambulatoriali oggi attive, senza trasferimenti o accorpamenti in altre strutture della provincia. Il Comune di Montemiletto ha inoltre espresso gratitudine alla direttrice Conte per l’attenzione riservata al territorio e per l’impegno quotidiano nel garantire e potenziare i servizi sanitari provinciali. Una collaborazione istituzionale che, secondo l’Amministrazione, resta fondamentale per tutelare le esigenze delle comunità e assicurare continuità assistenziale. Il chiarimento, si evidenzia, permette di “azzerare la confusione generata” e di rassicurare la popolazione sul mantenimento dell’offerta sanitaria locale.