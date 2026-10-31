Montemiletto, 5 minori finiscono con l’auto in una scarpata: due in codice rosso

Questa notte, a Montemiletto (AV), due pattuglie della Compagnia CC di Mirabella Eclano sono intervenute presso il belvedere che si trova in quella via Torricelle, dove era stata segnalata la presenza di un’auto finita in una scarpata. Nella vettura, che dopo aver sfondato la ringhiera è precipitata per alcuni metri lungo il costone, si trovavano 5 minori di età compresa tra i 15 e i 16 anni. Tutti sono stati trasportati presso il P.S. dell’ospedale “Moscati” di Avellino, due dei quali in codice rosso, ma non in pericolo di vita. Sono ora in corso accertamenti volti a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.