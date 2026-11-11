Montemarano, cultura della legalità: i Carabinieri incontrano gli studenti

Nell’ambito delle attività di prossimità e prevenzione promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, proseguono in Irpinia gli incontri informativi rivolti alle giovani generazioni e finalizzati a rafforzare la sicurezza, la consapevolezza dei rischi e il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

Con il progetto “Cultura della Legalità”, il Comandante della Stazione di Montemarano insieme ai suoi militari ha incontrato nella mattinata di ieri circa 60 studenti delle classi 4° e 5° della Scuola Primaria di Castelvetere (AV). Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi legati alla legalità, al rispetto delle regole e alla sicurezza, con contenuti calibrati in base all’età degli studenti. Con gli alunni si è parlato di bullismo, cyberbullismo, social network, intelligenza artificiale responsabilità individuale e senso civico anche con la proiezione di video istituzionali. Nel corso dell’incontro è stato inoltre illustrato il ruolo svolto quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri sul territorio, attraverso le Stazioni, i Nuclei Radiomobili e i Reparti Specializzati. L’iniziativa ha registrato ampia partecipazione e forte interesse, confermando l’importanza della collaborazione tra scuola, istituzioni e Arma dei Carabinieri nella diffusione dei valori della legalità, del rispetto reciproco e della fiducia nello Stato.