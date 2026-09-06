Montella, tre dispersi sul sentiero verso Verteglia: l’intervento del Soccorso Alpino

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è stato attivato dalla Centrale Operativa 118 di Avellino per tre persone disperse nel territorio di Montella, lungo il sentiero che da Varo della Spina conduce ai Piani di Verteglia. L’allarme è stato dato dal marito di una delle tre persone tramite chiamata al 118, segnalando che le persone fossero in difficoltà. La Centrale Operativa del CNSAS di Cassano Irpino, ha localizzato i dispersi tramite il sistema SMS Locator. Le coordinate sono state trasmesse alle squadre sul terreno, che hanno deciso un intervento su due versanti. Una squadra, congiuntamente ai Vigili del Fuoco, è partita da Varo della Spina; una seconda squadra del Soccorso Alpino e Speleologico ha operato dai Piani di Verteglia con l’ausilio di un conoscitore del posto (M.M). È stata quest’ultima a raggiungere i tre escursionisti: due sono stati accompagnati a piedi fino al veicolo e poi ai Piani di Verteglia, dove sono stati affidati all’equipaggio del 118. La terza persona, sfinita, è stata imbarellata e trasportata a spalle fino a un mezzo 4×4 per essere poi consegnata alle cure dei sanitari del 118. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri per l’attività di competenza. Le operazioni si sono concluse con esito positivo, con tutti e tre i malcapitati affidati ai sanitari per le valutazioni del caso. Attivati per supporto anche il nucleo SAGF di Sant’Angelo D.L.
Redazione Irpinia
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