Montella e Bagnoli Irpino, alla guida con hashish ed eroina: due uomini fermati dai Carabinieri

Nel corso dell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Montella hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio nei comuni di Montella e Bagnoli Irpino, predisposto dal Comando Provinciale di Avellino e in linea con le direttive impartite dal Prefetto, Dott.ssa Franca Fico, finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, alla sicurezza della circolazione stradale e al contrasto dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti.

A Bagnoli Irpino, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 50enne del posto per “rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di assunzione di sostanze stupefacenti”. Durante un controllo alla circolazione stradale il predetto ha manifestato un evidente stato di alterazione psicofisica, rifiutandosi di sottoporsi ai relativi accertamenti sanitari. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di uno spinello già confezionato con stupefacente del tipo hashish e altri 8 della stessa sostanza rinvenuti presso il proprio domicilio. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e la patente di guida ritirata.

Nel medesimo contesto operativo, a Montella, sempre i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno controllato un 40enne domiciliato a Cassano Irpino, trovato in possesso di un grammo di eroina.

I predetti sono stati segnalati entrambi alla competente Prefettura per “detenzione di stupefacente per uso personale” e tutta la droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

L’attività rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio volti a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare le condotte di guida pericolose legate all’abuso di alcol e all’uso di droghe.

L’Arma dei Carabinieri conferma così la propria presenza costante sul territorio, a tutela della sicurezza e legalità.