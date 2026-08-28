Montella, i Carabinieri accolgono 30 giovani del campo estivo

Prosegue l’impegno del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nella diffusione della “Cultura della legalità” tra le nuove generazioni. Nell’ambito delle iniziative promosse dall’Arma per rafforzare il dialogo con i giovani e la conoscenza delle Istituzioni, la Compagnia di Montella ha accolto presso la propria sede circa 30 bambini e ragazzi impegnati in un campo estivo organizzato da una locale associazione sportiva dilettantistica.

Nel corso della visita, il Comandante della Compagnia, Capitano Maria Rosaria Paduano, ha illustrato ai giovani visitatori l’organizzazione dell’Arma dei Carabinieri, i compiti istituzionali e le principali attività svolte quotidianamente a tutela della collettività. Particolare attenzione è stata dedicata ai temi della sicurezza stradale e del rispetto delle norme, con l’obiettivo di promuovere tra i più giovani comportamenti consapevoli e responsabili. Sono state inoltre illustrate le modalità di funzionamento del Numero Unico di Emergenza “112” e le procedure attraverso le quali le richieste di intervento vengono gestite dalla Centrale Operativa e indirizzate alle pattuglie presenti sul territorio. I giovani hanno potuto osservare da vicino alcuni dei mezzi e delle tecnologie in dotazione all’Arma, approfondendone le caratteristiche e le modalità di impiego nei servizi quotidiani. L’incontro ha suscitato particolare interesse e curiosità, favorendo un momento di confronto diretto con i Carabinieri. Nel corso della mattinata sono state inoltre richiamate le attività di assistenza e vicinanza svolte dall’Associazione in favore dei familiari delle vittime della strada, quale ulteriore occasione per sensibilizzare i giovani sull’importanza della prudenza, del rispetto delle regole e della responsabilità individuale alla guida. La visita si è conclusa in un clima di entusiasmo e partecipazione, lasciando nei giovani una maggiore consapevolezza del valore della legalità e del ruolo dell’Arma quale presidio di sicurezza e punto di riferimento per la comunità.