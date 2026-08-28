Montefusco, prende il via la 610ª Fiera di Sant’Egidio

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Oggi, 28 agosto, Montefusco apre le porte alla sua Fiera. Non una fiera qualunque, ma la 610ª Fiera di Sant’Egidio. Dal 1416, una storia lunga oltre sei secoli che torna a vivere tra le strade del borgo: l’apertura delle attività con “Il concerto di Campane” e con la discesa della bandiera da Piazza Castello fino a Sant’Egidio, la sfilata storica, la fiera tradizionale, gli stand, l’artigianato, i prodotti del territorio e, naturalmente, i sapori della 47ª Sagra organizzata dalla Pro Loco.