Montefusco, prende il via la 610ª Fiera di Sant’Egidio

Oggi, 28 agosto, Montefusco apre le porte alla sua Fiera. Non una fiera qualunque, ma la 610ª Fiera di Sant’Egidio. Dal 1416, una storia lunga oltre sei secoli che torna a vivere tra le strade del borgo: l’apertura delle attività con “Il concerto di Campane” e con la discesa della bandiera da Piazza Castello fino a Sant’Egidio, la sfilata storica, la fiera tradizionale, gli stand, l’artigianato, i prodotti del territorio e, naturalmente, i sapori della 47ª Sagra organizzata dalla Pro Loco.