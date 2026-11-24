MONTEFREDANE- A denunciare pubblicamente la vicenda, anche attraverso una recente diretta Fb, è Valentino Tropeano, capogruppo consiliare di opposizione di Alternativa Democratica per Montefredane; Tropeano che solleva pesanti interrogativi sulla gestione dell’emergenza da parte dell’amministrazione guidata da Ciro Aquino. «Siamo di fronte a una situazione estremamente preoccupante, che riguarda la salute pubblica, la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ambiente. Ciò che ritengo politicamente inaccettabile è che non si tratta di un problema emerso improvvisamente di recente. A distanza di oltre tre anni, questa amministrazione discute ancore di “interventi da programmare, procedure da attivare e finanziamenti da ricercare”. Siamo venuti a conoscenza di tale situazione solo grazie alla delibera del 20/11/2026 n° 113, che ricostruisce la gravità della vicenda anche attraverso interventi di Enti terzi..Già con l’Ordinanza sindacale n. 6 del 28 aprile 2023, Aquino aveva disposto provvedimenti, richiamando criticità relative alle modalità di stoccaggio dei rifiuti, alla presenza di cumuli superiori ai limiti previsti e a materiali depositati senza adeguate protezioni. Un aspetto particolarmente significativo riguarda proprio le attività di controllo. L’ordinanza del 2023 prevedeva espressamente la trasmissione al Comune di report settimanali sui controlli da effettuare. «È su questo punto che il sindaco Aquino deve fornire risposte precise e documentate», incalza Tropeano.

«Quei report settimanali sono stati regolarmente trasmessi? E soprattutto, quali iniziative il sindaco ha messo

in essere nel corso di questi anni sulla base degli eventuali controlli effettuati?».

Interrogativi che assumono particolare rilevanza alla luce degli sviluppi successivi.

Il 4 giugno 2026, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino ha evidenziato una situazione di rilevante pericolo, determinata dall’ingente presenza di materiale combustibile e dalle carenze dei presidi antincendio. La Regione Campania ha qualificato la situazione “come di grave e imminente pericolo per l’incolumità pubblica e l’ambiente”, richiedendo urgenti interventi di messa in sicurezza.Il sopralluogo effettuato dalla Provincia di Avellino il 15 settembre 2026 ha inoltre accertato il permanere di depositi incontrollati di rifiuti e condizioni di rischio. Dagli atti richiamati nella deliberazione comunale emerge anche una stima di circa 10.000 metri cubi di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. Ma il dato più allarmante emerge dalla deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 20 novembre 2026. Il

provvedimento prende infatti atto che, durante il sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale il 13 novembre,

nessuna operazione di rimozione o smaltimento dei rifiuti risultava avviata e che i materiali erano ancora integralmente presenti sul sito.«È questo il dato che considero politicamente più grave», sottolinea Tropeano. «Dopo oltre tre anni dalla prima ordinanza, dopo gli allarmi dei Vigili del Fuoco, le comunicazioni della Regione Campania, gli accertamenti della Provincia, il sequestro dell’impianto e una seconda ordinanza sindacale, apprendiamo dagli stessi atti

comunali che al 13 novembre non era stata avviata alcuna operazione di rimozione dei rifiuti. Una situazione

che solleva interrogativi enormi sulla tempestività e sull’efficacia dell’azione amministrativa». A suscitare ulteriori perplessità nella minoranza è proprio il contenuto dell’ultima deliberazione di Giunta, con la quale l’amministrazione demanda al Responsabile dell’Area Tecnica una serie di attività che comprendono la ricognizione delle criticità, la predisposizione di una relazione tecnico-economica, la ricerca di finanziamenti regionali, statali ed europei, la verifica delle procedure sostitutive e l’individuazione degli interventi necessari. «Trovo sconcertante che, a distanza di oltre tre anni, si sia ancora nella fase delle ricognizioni, delle relazioni tecniche e della ricerca delle risorse economiche», afferma Tropeano. «Nessuno mette in discussione la necessità di rispettare le procedure e le competenze dei diversi enti, ma è legittimo chiedersi perché non si sia arrivati prima a una programmazione concreta e tempestiva degli interventi. «Il sindaco non può limitarsi a emanare ordinanze e successivamente demandare agli uffici ulteriori adempimenti. «Esprimo fortissima preoccupazione per la salute e la sicurezza dei cittadini, non soltanto di Arcella e dell’intero territorio di Montefredane, ma anche delle comunità dei comuni limitrofi di Prata di Principato Ultra, Pratola Serra e Manocalzati. La salute pubblica non conosce confini amministrativi e non possiamo permetterci di sottovalutare una situazione che gli stessi organismi competenti hanno descritto in termini di grave pericolo». «La tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini dovrebbe rappresentare la priorità assoluta di ogni amministrazione. Quando una situazione di pericolo è conosciuta da anni, non basta continuare a produrre atti amministrativi. Occorre dimostrare che quegli atti abbiano prodotto risultati concreti. «Aquino deve spiegare perché, a oltre tre anni dalla prima ordinanza, siamo ancora in questa situazione. Farebbe meglio a concentrarsi su questa grave emergenza ambientale e sanitaria, anziché avanzare proposte strampalate, come quella di realizzare il nuovo stadio dell’Avellino calcio e un’arena per concerti internazionali nell’area dell’ex Novolegno, ad un centinaio di metri dall’impianto al centro di questa preoccupante vicenda.Qui sono in gioco la salute delle persone, la sicurezza delle famiglie e la tutela dell’ambiente. Il tempo trascorso senza risultati concreti solleva interrogativi non soltanto sulle responsabilità politiche e amministrative, ma anche sull’eventuale sussistenza di responsabilità penali, la cui valutazione spetta naturalmente all’autorità giudiziaria. Perché di fronte a rischi così gravi, conosciuti e documentati da anni, occorre accertare non soltanto ciò che è stato fatto, ma anche ciò che avrebbe dovuto essere fatto e non è stato fatto»