Due cerimonie, un filo conduttore: il riconoscimento di chi ha dedicato la propria vita al servizio degli altri. Montefredane ha celebrato il 1° novembre con una giornata di iniziative istituzionali, prima rendendo omaggio al Carabiniere Ciro Alvino, Medaglia d’Argento al Valor Militare, e successivamente conferendo le benemerenze civiche a sette professionisti della medicina.

Il primo appuntamento si è svolto alle 9:30 nel piazzale intitolato a Ciro Alvino, dove è stata scoperta una targa commemorativa presso il monumento dedicato al militare dell’Arma. Alla cerimonia hanno partecipato il Comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Angelo Zito, e il senatore Gianluca Cantalamessa, componente della Commissione parlamentare Antimafia, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale e ai cittadini. A ripercorrere la vicenda del Carabiniere Alvino è stato il vicesindaco Romualdo Meola, che nel suo intervento ha ricordato il coraggio del militare e il significato del suo sacrificio, richiamando la necessità di trasmetterne la testimonianza alle nuove generazioni. La commemorazione è stata anche l’occasione per rinnovare il legame tra la comunità di Montefredane e l’Arma dei Carabinieri, attraverso un riconoscimento pubblico a una figura che ha lasciato un segno nella memoria collettiva del territorio. Dalla memoria al riconoscimento del merito professionale. Alle 11 la giornata è proseguita nell’Aula Consiliare con la cerimonia «I camici bianchi si raccontano», dedicata alla consegna delle benemerenze civiche a sette medici.

I riconoscimenti sono stati conferiti ad Alfonso Altieri, Francesco Dente, Marco Fiore, Maria Carmela Gaita, Francesca Maglio, Veronica Picone e Amato Serra. A condurre l’incontro è stato Amedeo Picariello, giornalista di Irpinia TV, che ha dialogato con i professionisti premiati ripercorrendone le esperienze, le tappe della carriera e gli aspetti più significativi del rapporto con i pazienti. Ne è emerso un racconto collettivo della professione medica, tra responsabilità quotidiane, scelte personali, sacrifici e soddisfazioni. Al centro degli interventi il valore umano della cura e il ruolo del medico come punto di riferimento non soltanto sanitario, ma anche sociale. Uno spazio particolare è stato riservato alle famiglie dei premiati, alle quali è stato rivolto un ringraziamento per il sostegno offerto nel corso degli anni, spesso condividendo le difficoltà e le rinunce imposte dalla professione.

A tracciare il significato delle due iniziative è stato il sindaco Ciro Aquino, che ha sottolineato il legame tra la commemorazione del Carabiniere Alvino e il riconoscimento attribuito ai medici. «Abbiamo voluto dedicare questa giornata a due espressioni diverse, ma profondamente unite, del servizio alla collettività: il coraggio di chi ha indossato una divisa e la dedizione di chi indossa un camice bianco», ha dichiarato Aquino. «Il ricordo del Carabiniere Ciro Alvino e il riconoscimento ai nostri medici ci ricordano che il valore di una comunità si misura anche nella capacità di essere riconoscente. Ringrazio il Colonnello Angelo Zito, il senatore Gianluca Cantalamessa, l’Arma dei Carabinieri, i professionisti premiati e soprattutto le loro famiglie, che hanno condiviso con noi momenti di grande emozione. Dietro ogni uniforme e ogni camice ci sono persone, sacrifici e storie che meritano rispetto e gratitudine».