Montefredane intitola una piazzetta a Ciriaco De Mita, domenica 27 settembre la cerimonia

Montefredane rende omaggio a Ciriaco De Mita, protagonista della storia politica e istituzionale italiana, intitolandogli una piazzetta del paese. La cerimonia di inaugurazione si terrà domenica 27 settembre 2026, alle ore 17:30.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, vuole custodire la memoria e l’eredità istituzionale di De Mita, ricordandone il lungo impegno pubblico e il profondo legame con l’Irpinia.

Ad aprire la cerimonia sarà il saluto del sindaco di Montefredane, Ciro Aquino. Modererà il giornalista Luigi Pisano. Interverranno Mario Vanni, sindaco di Altavilla Irpina; Enzo Venezia, già sindaco di Avellino; Enzo De Luca, già senatore della Repubblica; e Gianfranco Rotondi, parlamentare.

Alla cerimonia parteciperanno inoltre Fausto Picone, presidente della Provincia di Avellino, e Franca Fico, prefetto di Avellino.

«Con questa intitolazione – dichiara il sindaco Ciro Aquino – vogliamo consegnare alle nuove generazioni il ricordo di un uomo delle istituzioni che ha attraversato da protagonista una parte importante della storia della Repubblica. Ciriaco De Mita ha rappresentato per l’Italia e, in particolare, per l’Irpinia un importante punto di riferimento istituzionale, mantenendo sempre forte il rapporto con la sua terra e con le comunità locali. Intitolargli uno spazio pubblico significa riconoscere questo legame e conservarne la memoria».