Montefredane, i democratici delusi si rivolgono a Schlein: «Chiarisca l’inedita alleanza con l’area Vannacci»

Ci riconosciamo nei valori democratici e progressisti e siamo profondamente delusi da una convergenza politica che, nella nostra comunità, avvicina esponenti del PD all’area del generale Roberto Vannacci». È l’appello dei democratici di Montefredane delusi dalle posizioni assunte dai consiglieri Valentino Tropeano e Andrea Troncone insieme ad Antonio D’Ambrosio, indicato come esponente di Futuro Nazionale. La richiesta di chiarimento è rivolta alla segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, chiamata ad approfondire il significato politico di un’intesa che i promotori dell’appello definiscono «inedita e difficilmente conciliabile con i valori nei quali continuiamo a credere».

Al centro delle contestazioni figurano le posizioni su servizio civile, programma GOL e prospettive di nuovi insediamenti produttivi. Secondo i democratici che si rivolgono a Schlein, su questi temi la contrapposizione all’amministrazione guidata dal sindaco Ciro Aquino avrebbe finito per prevalere sulla valutazione delle opportunità per la comunità.

«Non chiediamo al PD di rinunciare al proprio ruolo di opposizione né di condividere le scelte del sindaco. Chiediamo di riconoscere il valore delle iniziative quando offrono formazione, partecipazione e sostegno alle persone più fragili. L’avversione a un’amministrazione non può diventare l’unico criterio di una linea politica».

Particolare amarezza viene espressa per la rappresentazione del servizio civile e del programma GOL come forme di «dopolavoro», una lettura che i promotori giudicano riduttiva e poco rispettosa delle persone coinvolte. «Sono strumenti distinti, che vanno valutati nel merito. Dietro questi percorsi ci sono giovani, disoccupati e cittadini che cercano occasioni per rimettersi in gioco. Da chi richiama i valori della sinistra ci aspettiamo attenzione e rispetto».

Sul fronte degli investimenti, l’appello ribadisce la necessità di verificare sostenibilità ambientale, qualità dell’occupazione e ricadute sul territorio. «Nessuno propone di accettare qualsiasi insediamento a qualsiasi condizione. Ma il controllo e la tutela dell’ambiente devono accompagnarsi alla capacità di costruire prospettive di sviluppo, senza trasformarsi in una chiusura preventiva».

Il nodo principale resta tuttavia politico: «Come si concilia questa convergenza con l’area Vannacci con l’identità del Partito Democratico? Quali idee e quali obiettivi la tengono insieme, oltre alla contrarietà al sindaco? Gli elettori hanno diritto a una risposta chiara».

Per i promotori, la vicenda riguarda anche il futuro delle aree interne. «Il lavoro, l’inclusione e il diritto dei giovani a restare nei propri paesi dovrebbero essere al centro dell’impegno democratico. Ci delude vedere questi temi assorbiti da uno scontro locale che rischia di far perdere di vista i bisogni reali delle persone». Da qui la richiesta a Schlein di promuovere un approfondimento attraverso gli organismi territoriali del partito, sulle posizioni di Tropeano e Troncone e sul rapporto politico con D’Ambrosio.

«Non chiediamo fedeltà a un sindaco: chiediamo coerenza con i valori che il PD dichiara di rappresentare. Essere all’opposizione è legittimo; rinunciare alla propria riconoscibilità politica per contrastare un avversario è una scelta che non comprendiamo e che merita un chiarimento», conclude l’appello.