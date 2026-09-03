Montefredane, “Colori di Noi”: l’arte dei giovani del SAI MSNA in mostra alla Biblioteca Comunale

Si terrà il prossimo 4 settembre, alle ore 11.00, presso la Biblioteca Comunale di Montefredane, l’inaugurazione della mostra “Colori di Noi”, esposizione conclusiva di un percorso artistico che ha coinvolto i giovani accolti nel SAI MSNA Montefredane.

La mostra nasce da una serie di incontri e laboratori di pittura realizzati insieme all’artista Roberta Amoroso, durante i quali i ragazzi hanno avuto l’opportunità di esprimere, attraverso colori e forme, emozioni, ricordi, identità e sogni per il futuro. Un’esperienza che ha fatto dell’arte uno spazio di incontro, condivisione e dialogo, valorizzando la creatività e le storie personali di ciascun partecipante.

Gli incontri si sono svolti presso la sede del Centro Studi Mons. Errico Spiniello di Arcella, che il SAI MSNA Montefredane desidera ringraziare per aver messo a disposizione i propri spazi e per l’accoglienza riservata ai ragazzi e al progetto.

Particolarmente significativa sarà la presenza del Prof. Antonio Polidoro, Direttore della Biblioteca Comunale di Montefredane, che presiederà l’incontro con un proprio intervento. Da sempre punto di riferimento per la promozione della cultura e la valorizzazione del patrimonio del territorio, il Prof. Polidoro accompagnerà questo momento inaugurale offrendo il suo autorevole contributo e confermando ancora una volta la vicinanza della Biblioteca Comunale a iniziative capaci di creare incontro, dialogo e partecipazione.

Sarà inoltre presente il Sindaco, a testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione comunale a un percorso che unisce arte, inclusione e partecipazione.