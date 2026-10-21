Montefredane, auto a GPL in fiamme sulla Sp42: l’intervento dei Vigili del Fuoco

MONTEFREDANE- Nella mattinata di oggi, mercoledì 21 ottobre, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti nel territorio del comune di Montefredane, lungo la SP 242, in via Arcella, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito alimentata a GPL. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio. Successivamente, sono state effettuate le operazioni di bonifica.L’intervento delle squadre ha consentito di evitare che le fiamme si propagassero ad altri veicoli o strutture circostanti..A bordo dell’autovettura viaggiava soltanto la conducente, una donna. Non si registrano danni a persone né ulteriori danni a cose. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.