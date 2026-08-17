Monteforte, Siricio incassa 470mila euro per la scuola: “Costruiamo le basi per il futuro”

L’amministrazione Siricio incassa un altro importante risultato per il futuro della scuola e per la crescita dei più piccoli. Il Comune di Monteforte Irpino, in qualità di ente capofila, è beneficiario di un contributo di 410.000 euro nell’ambito del PN “Scuola e competenze” 2021-2027. Al Comune di Mercogliano sono destinati ulteriori 60.000 euro, per un finanziamento complessivo pari a 470.000 euro. Le risorse, concesse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, sono destinate al potenziamento degli ambienti educativi rivolti alla fascia di età compresa tra zero e sei anni. Il finanziamento rientra nel Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 e fa riferimento all’Avviso pubblico n. 22870 del 3 febbraio 2026, finanziato attraverso il FESR e dedicato alla fornitura di arredi e attrezzature didattiche innovative.

L’intervento consentirà di migliorare e rafforzare l’offerta educativa per la prima infanzia attraverso la realizzazione di spazi moderni, accoglienti, inclusivi e funzionali alle diverse attività didattiche. Gli ambienti scolastici saranno dotati di nuovi arredi, attrezzature e strumenti educativi pensati per favorire l’apprendimento, la socializzazione, l’autonomia e lo sviluppo delle competenze dei bambini fin dai primi anni di vita.

«Si tratta di un risultato particolarmente significativo per il territorio, perché permetterà di investire concretamente nella qualità dei servizi educativi e di offrire risposte sempre più adeguate alle esigenze dei bambini, delle famiglie e del personale scolastico – afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca De Santis -. Il nostro impegno per la scuola è iniziato appena ci siamo insediati e proseguirà senza sosta».

«Il ruolo di capofila assunto dal Comune di Monteforte Irpino conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nell’intercettare le opportunità di finanziamento disponibili e nel tradurle in interventi concreti, capaci di generare benefici reali e duraturi per la comunità – sottolinea il sindaco Fabio Siricio -. Investire nella scuola e nei servizi dedicati alla prima infanzia significa accompagnare la crescita dei bambini, sostenere le famiglie e costruire le basi di una comunità più inclusiva, attenta e preparata ad affrontare le sfide del futuro».