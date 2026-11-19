«Noi siamo al servizio dello Stato e veniamo remunerati per il nostro lavoro. Chiediamo semplicemente di essere rispettati. Come qualsiasi operaio che la mattina esce di casa e deve avere il diritto di ritornarci, anche un appartenente alle forze dell’ordine ha il diritto di tornare dalla propria famiglia, dai propri affetti. Non in barella». È uno dei passaggi più significativi dell’intervento del questore di Avellino, Pasquale Picone, in occasione delle celebrazioni per il 57° anniversario della scomparsa di Antonio Annarumma, il giovane agente di Pubblica Sicurezza originario di Monteforte Irpino, ucciso a Milano il 19 novembre 1969 durante gli scontri di piazza Cavour. Una giornata di memoria e riflessione che questa mattina ha visto la comunità montefortese rendere omaggio a uno dei suoi figli, con lo svelamento di un busto commemorativo nella sala consiliare del Comune.

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Nel suo intervento, Picone ha voluto collegare il sacrificio di Annarumma agli episodi di violenza che hanno visto coinvolti gli appartenenti alle forze dell’ordine, richiamando in particolare quanto accaduto il 19 ottobre a Milano, con oltre cento operatori feriti durante le manifestazioni. «Ringrazio ogni poliziotto, ogni carabiniere, ogni appartenente alle forze dell’ordine che si è trovato in quella giornata a Milano a consentire lo svolgimento delle manifestazioni, non a reprimerle».

Il questore ha poi richiamato una lettera con insulti e auguri di morte recapitata ad Angelo De Simone, il dirigente del commissariato Garibaldi-Venezia che era rimasto ferito alla testa da un sampietrino durante gli scontri in piazza Duomo a Milano, lo stesso, sanguinante, ha continuato a lavorare e in piazza è tornato anche il giorno dopo. In quella lettera erano contenuti sentimenti di rancore e odio nei confronti degli operatori rimasti feriti. Un episodio che ha offerto lo spunto per una riflessione più ampia sul rispetto delle istituzioni e di chi ogni giorno indossa una divisa. «Se questo è il sentimento di riconoscenza e di rispetto nei confronti della Polizia e delle forze dell’ordine, oserei dire che siamo molto distanti dall’essere un popolo civile», ha sottolineato Picone, ribadendo la necessità di una condanna netta e senza distinguo di ogni forma di violenza. «Non ci può essere una politica che crea distinzioni. Rispetto alla violenza bisogna dire no e basta. Bisogna esclusivamente condannarla». Un richiamo che si lega inevitabilmente alla storia di Antonio Annarumma, morto a soli 22 anni mentre prestava servizio a Milano, durante una manifestazione di piazza, diventando una delle prime vittime degli Anni di Piombo. «Non abbiamo compreso che cosa è successo il 19 novembre 1969 e probabilmente non abbiamo compreso quello che è successo il 19 ottobre 2026», ha concluso il questore.

La cerimonia di questa mattina si è inserita nel progetto promosso dall’Amministrazione comunale “Antonio Annarumma: Memoria, Radici e Futuro”, pensato per trasformare il ricordo in un percorso permanente di sensibilizzazione e crescita civile. Lo svelamento del busto nella sala consiliare ha rappresentato uno dei momenti centrali della giornata. Ampio spazio è stato riservato soprattutto alle nuove generazioni. Circa cento alunni dell’Istituto comprensivo “S. Aurigemma” hanno preso parte alle celebrazioni, contribuendo con musica, canti, poesie, letture, elaborati artistici e riflessioni sui temi della legalità e del rispetto reciproco. Gli studenti della scuola secondaria di primo grado hanno presentato, tra gli altri lavori, una “Lettera ad Annarumma”, dipinti, lapbook e cartelloni tematici, oltre al video “Condividi il rispetto”. Protagonisti anche gli alunni dell’indirizzo musicale, mentre i bambini della scuola primaria Montessori hanno proposto poesie e riflessioni sul sacrificio del giovane agente e sul valore della giustizia.