Monteforte in piazza per dire “Stop alla mattanza di animali”

L’amministrazione comunale di Monteforte Irpino grida a gran voce «no alla crudeltà sugli animali» e chiede «giustizia per Duke», il cane di un anno ucciso a colpi di arma da fuoco. La giunta del sindaco Fabio Siricio, con l’assessore Francesca De Santis in testa, è subito scesa in campo e sta organizzando una manifestazione di piazza, con un sit in simbolico, per «mobilitare le coscienze e porre fine una volta per tutte a questa mattanza». La manifestazione si terrà lunedì 19 ottobre e vi parteciperanno, tra gli altri, le associazioni del territorio, l’onorevole Francesco Emilio Borrelli, Sara Spiniello, presidente della XII Commissione Tutela e Diritti degli Animali intergruppo parlamentare Sviluppo sud aree fragili e isole minori e chiunque lo vorrà.

«Innanzitutto ricorderemo Duke – sottolinea De Santis – un cane conosciuto e amato per la sua dolcezza e il suo carattere docile. E’ stato un episodio di inaudita violenza che suscita dolore, indignazione e sgomento e che non può lasciare indifferente nessuno di noi. Il pensiero dell’amministrazione comunale va innanzitutto a Paola De Nardo, volontaria che da anni, con straordinaria dedizione, amore e sensibilità, si prende cura dei cani liberi del nostro territorio. A lei, che ha accudito Duke con affetto e premura, giungano la vicinanza e l’abbraccio sincero dell’intera comunità.

Come assessore alla Tutela degli Animali sento il dovere morale e istituzionale di ribadire che non possiamo e non dobbiamo tollerare simili atrocità. La vita di ogni animale merita rispetto e tutela. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano accertate tutte le responsabilità. Chiediamo con forza anche l’intensificazione dei controlli soprattutto nelle zone meno frequentate della nostra città».