MONTEFORTE IRPINO- Si e’ chiuso con una sanzione di tremila euro e il riconoscimento delle attenuanti generiche per un imprenditore edile, che rispondeva di deposito non autorizzato di rifiuti e l’assoluzione per la committente dei lavori, il processo dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Avellino nato da un controllo dei Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino. La Procura aveva invocato nei confronti dell’imprenditore, difeso dagli avvocati Luca Penna e Alessandra Del Mauro una condanna a quattro mesi, stessa condanna per la committente dei lavori, difesa dall’ avvocato Luca Penna . La vicenda e’ nata il 16 dicembre del 2024, quando i Carabinieri Forestali avevano rinvenuto in un fondo di proprietà della committente dei lavori, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall’opera di ristrutturazione edilizia realizzata dall’imprenditore. Uno smaltimento illecito degli scarti di lavorazione edilizia che avevano portato al sequestro, quello revocato su richiesta delle difese nel marzo del 2025, a seguito di una bonifica. Le motivazioni del verdetto saranno depositate entro quaranta giorni