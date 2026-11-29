MONTEFORTE IRPINO- Ci sono gesti che diventano storia, immagini che attraversano le generazioni ed emozioni che il tempo non può cancellare. Il campo di calcio del Monteforte Campus sarà dotato di speciali bandierine del calcio d’angolo dedicate a Juary, il campione brasiliano che ha scritto pagine indimenticabili della storia dell’Avellino Calcio, conquistando il cuore di un’intera provincia. Un omaggio che nasce proprio dalla sua iconica esultanza: quella celebre danza attorno alla bandierina del calcio d’angolo con cui era solito festeggiare i suoi gol, diventata un simbolo del calcio italiano e della passione biancoverde. Le bandierine saranno personalizzate con una storica fotografia del campione brasiliano e lo stemma del Comune di Monteforte Irpino, creando un suggestivo legame tra sport, memoria e identità territoriale.

«Abbiamo voluto rendere omaggio a un campione che ha regalato emozioni indimenticabili a intere generazioni di irpini. La scelta delle bandierine del calcio d’angolo non è casuale, ma richiama un gesto iconico entrato nell’immaginario collettivo di tutti gli appassionati di calcio. Vogliamo che il Monteforte Campus sia non soltanto un luogo di sport e aggregazione, ma anche uno spazio capace di custodire e tramandare alle nuove generazioni la memoria sportiva della nostra terra, alimentando il senso di appartenenza e l’orgoglio di essere irpini», dichiara il Sindaco Fabio Siricio.

Un piccolo gesto dal grande valore simbolico, un tributo a una leggenda del calcio biancoverde e a quelle emozioni che appartengono alla memoria collettiva di un’intera terra.