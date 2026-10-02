A Monteforte Irpino la 3a edizione della Festa della Castagna del Partenio IGP

La Castagna del Partenio torna protagonista a Monteforte Irpino con la 3ª edizione della Festa della Castagna del Partenio, un appuntamento che quest’anno rafforza in particolare la propria dimensione di informazione, conoscenza e divulgazione, mettendo al centro il rapporto tra castagna, alimentazione, qualità e sicurezza dell’alimento. La manifestazione gode del patrocinio gratuito del Comune di Monteforte Irpino, che ha accolto con favore l’iniziativa inserendola nel programma degli “Eventi d’Autunno a Monteforte Irpino”.

Riconoscimento che rafforza il legame tra la Festa della Castagna del Partenio e il territorio e che si traduce anche in un supporto concreto all’organizzazione, con il servizio navetta messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale per consentire ai visitatori di raggiungere i castagneti nelle giornate del 10 e 11 ottobre.

Un percorso che parte dalla conoscenza scientifica del prodotto per arrivare direttamente nei luoghi della sua produzione, coinvolgendo medici, nutrizionisti, ricercatori, agronomi, operatori della filiera, istituzioni e produttori.

L’obiettivo è raccontare la castagna non soltanto come prodotto della tradizione contadina e gastronomica, ma come alimento da conoscere nelle sue caratteristiche nutrizionali, nelle modalità di consumo e trasformazione e nel più ampio contesto della filiera agricola, della qualità e della sicurezza alimentare.

La manifestazione prenderà il via venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Monteforte Irpino, con il convegno: “PERCHÉ MANGIARE LA CASTAGNA DEL PARTENIO?”. Una domanda apparentemente semplice che diventa il punto di partenza per affrontare un tema molto più ampio: che cosa sappiamo realmente della castagna che portiamo a tavola? Quali sono le sue caratteristiche nutrizionali? Qual è il suo ruolo all’interno di una corretta alimentazione? Quali aspetti bisogna conoscere in relazione alla qualità e alla sicurezza dell’alimento? Quali sono le caratteristiche che distinguono il prodotto e quali attenzioni richiedono la conservazione, la trasformazione e il consumo? Saranno questi alcuni degli aspetti che potranno essere approfonditi attraverso il confronto tra professionalità differenti. Il convegno intende infatti mettere in dialogo medicina, nutrizione, ricerca e agricoltura, offrendo al pubblico una lettura della castagna che parte dall’alimento e arriva fino alla sua origine, alla produzione e alla filiera. Un approccio particolarmente significativo perché consente di affrontare il tema della castagna da più punti di vista: dal valore nutrizionale alla sicurezza alimentare, dalla ricerca alla qualità del prodotto, dalla produzione agricola alla corretta valorizzazione della filiera.

Al convegno interverranno:

Dott. Fabio Siricio, Sindaco di Monteforte Irpino;

Dott.ssa Katia Renzulli, Consigliera con delega all’Agricoltura del Comune di Monteforte Irpino;

Dott. Francesco Iovino, Presidente del Parco Regionale del Partenio;

Prof. Antonio De Cristofaro, per l’ambito della ricerca e Direttore Distretto Castanicolo Campano;

Dott. Davide Della Porta, Distretto Castanicolo Campano;

Dott. Antonio Luce, agronomo e consulente presso il Distretto Castanicolo Campano;

Dott. Antonio Limone, Direttore Generale dell’ASL Caserta;

Dott.ssa Maria Concetta Conte, Direttrice Generale dell’ASL Avellino

Dott.ssa Katya Tarantino, nutrizionista;

Dott. Amodio Botta, Dirigente medico presso l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Dietologia e Nutrizione Clinica dell’Azienda Ospedaliera;

Dott. Gerardo Marano, Presidente del Comitato Promotore Dell’IGP Castagna del Partenio.

A moderare il convegno sarà la giornalista Carmela Cerrone.

La presenza di professionisti dell’area medico-nutrizionale e sanitaria, insieme a ricercatori e agronomi, consentirà di affrontare il tema della castagna secondo una prospettiva multidisciplinare, con particolare attenzione alla corretta informazione del consumatore, alle caratteristiche dell’alimento e al rapporto tra alimentazione, qualità del prodotto e filiera.

Particolarmente significativa sarà inoltre la presenza del Dott. Antonio Limone e del Prof. Antonio De Cristoforo, che hanno accompagnato la Festa della Castagna del Partenio sin dalla prima edizione, contribuendo alla crescita di un progetto che negli anni ha ampliato la propria dimensione territoriale e culturale.

Il tema della castagna sarà affrontato quindi non soltanto sotto il profilo gastronomico, ma soprattutto come alimento da conoscere e comprendere.

La castagna rappresenta infatti una componente storica della cultura alimentare delle comunità del territorio e, per le sue caratteristiche, può essere inserita in un ragionamento più ampio sull’alimentazione e sulla valorizzazione delle produzioni locali. Il confronto tra competenze mediche, nutrizionali e scientifiche permetterà di approfondire il prodotto evitando una visione esclusivamente legata alla tradizione e alla convivialità.

Al centro ci saranno dunque informazione, consapevolezza e conoscenza, elementi fondamentali quando si parla di ciò che arriva sulle nostre tavole.

Al termine del convegno e del laboratorio, la riflessione passerà alla cucina con lo Show Cooking a cura dell’Associazione Cuochi Avellinesi. Il cui piatto simbolo dell’Associazione, oltre “il Mallone” è – “La zuppa di castagne” in questo caso specifico del Partenio.

La serata proseguirà con stand, degustazioni, specialità e diverse interpretazioni della Castagna del Partenio.

Dopo il momento dedicato alla ricerca, alla nutrizione e alla sicurezza dell’alimento, la Festa si trasferirà direttamente nei luoghi della produzione.

Sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre, i castagneti delle aziende produttrici del territorio aderenti all’iniziativa saranno aperti al pubblico.

Sarà possibile passeggiare nei boschi, conoscere da vicino il lavoro dei castanicoltori e, per chi lo desidera, partecipare direttamente alla raccolta delle castagne.

Le castagne raccolte dai visitatori saranno acquistate secondo le modalità stabilite dalle singole aziende, consentendo di vivere un’esperienza diretta del rapporto tra consumatore, prodotto e produttore.

IMPORTANTE: ACCESSO AI CASTAGNETI SOLO CON NAVETTA

Per motivi organizzativi e per consentire una gestione ordinata e sicura degli accessi, sia chi intende partecipare alla raccolta sia chi desidera semplicemente visitare i castagneti potrà raggiungere l’area esclusivamente attraverso il servizio navetta messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

La navetta partirà dal parcheggio presso l’Ospedale San Giacomo di Monteforte Irpino e accompagnerà i visitatori fino all’area di accesso ai castagneti.

ORARI DEL SERVIZIO NAVETTA

Sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre

dalle ore 9.30 alle ore 18.00

L’accesso ai castagneti, pertanto, non sarà effettuato direttamente con le auto dei visitatori, ma esclusivamente utilizzando il servizio navetta predisposto dal Comune.

ORARI DI APERTURA DEI CASTAGNETI

SABATO 10 OTTOBRE

dalle ore 9.00 alle ore 18.00

DOMENICA 11 OTTOBRE

dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Gli orari della navetta e quelli di apertura dei castagneti sono pertanto distinti: il servizio di trasporto sarà operativo nella fascia 9.30–18.00, secondo l’organizzazione predisposta dall’Amministrazione Comunale.

La terza edizione della Festa della Castagna del Partenio nasce quindi con una caratterizzazione sempre più ampia.

Il 9 ottobre, il pubblico sarà invitato a conoscere la castagna attraverso il contributo di professionisti della medicina, della nutrizione, della ricerca e dell’agricoltura, con particolare attenzione ai temi dell’alimentazione, della qualità e della sicurezza dell’alimento.

Il 10 e 11 ottobre, invece, sarà possibile entrare direttamente nei luoghi della produzione, incontrare i Castanicoltori, raccogliere le castagne e conoscere il territorio.

Un collegamento ideale tra ciò che sappiamo dell’alimento e il luogo dal quale quell’alimento proviene.

È questa la prospettiva che la Festa vuole proporre: non soltanto celebrare un prodotto, ma creare occasioni di conoscenza, informazione e consapevolezza, mettendo in relazione chi produce, chi studia e chi consuma.

La Festa della Castagna del Partenio nasce a Monteforte Irpino ma guarda all’intero territorio del Partenio e alla Campania.

La castagna rappresenta una parte importante della storia agricola e alimentare delle comunità locali e, attraverso la sua valorizzazione, può diventare occasione di confronto sui temi della nutrizione, della ricerca, della sicurezza alimentare, della qualità delle produzioni, della sostenibilità agricola e del turismo rurale.

La terza edizione prova così a costruire un percorso che parte dalla domanda “Perché mangiare la Castagna del Partenio?” e arriva fino alla risposta più concreta: conoscerla, comprenderne il valore, incontrare chi la produce e viverla direttamente nel suo territorio.

Il percorso della 3ª Festa della Castagna del Partenio proseguirà durante l’Estate di San Martino con la 3ª edizione del concorso “La Pizza di Castagne del Partenio”.

Un appuntamento dedicato alla creatività e alla capacità di reinterpretare la castagna attraverso uno dei simboli della gastronomia italiana.

La data del concorso è in via di definizione e sarà comunicata prossimamente.