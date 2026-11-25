I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di un 19enne di origine straniera, con la quale è stata disposta la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere. Il provvedimento è scaturito a seguito di una denuncia per evasione. La scorsa settimana, il giovane, che si sarebbe arbitrariamente allontanato dall’abitazione presso la quale era sottoposto agli arresti domiciliari, veniva denunciato dai Carabinieri. La puntuale refertazione all’Autorità Giudiziaria ha determinato l’aggravamento della misura cautelare. Espletate le formalità di rito, il 19enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.

Si precisa che, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, la persona sottoposta a indagini deve considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.