Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino finalizzata al controllo del territorio e al contrasto dell’immigrazione irregolare.

In tale contesto, nei giorni scorsi, i militari della Stazione di Monteforte Irpino, hanno deferito in stato di libertà un 37enne nigeriano, ritenuto responsabile di “violazione di domicilio e mancata esibizione di documenti attestanti la sua regolare presenza sul territorio nazionale”.

A seguito dell’emissione del provvedimento di espulsione, i Carabinieri della Compagnia di Baiano, hanno accompagnato il predetto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio (PZ).