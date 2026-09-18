Monteforte, espulso il 31enne marocchino al centro delle recenti cronache nere

Il cittadino marocchino A. A. classe 1995, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per furto, danneggiamento aggravato, violenza e minaccia a p.u., ubriachezza in luogo pubblico, nella giornata di ieri, dopo la convalida del trattenimento del Giudice di Pace, è stato espulso dall’Italia ed accompagnato all’aeroporto di Roma Fiumicino da dove, scortato da poliziotti, a bordo di aereo, ha raggiunto in nottata Casablanca e consegnato all’Autorità del Marocco. Il 31enne extracomunitario aveva richiesto la protezione internazionale poi rigettata dalla competente Commissione Territoriale di Caserta su articolata informativa dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Avellino. È seguito il diniego del permesso di soggiorno del Questore di Avellino e i successivi provvedimenti di espulsione ed accompagnamento immediato alla frontiera. Il cittadino marocchino a seguito di articolate ricerche è stato rintracciato e fermato lo scorso 16 settembre nel Comune di Monteforte Irpino (AV). Negli ultimi tempi il 31 enne aveva più volte posto in essere gravi violazioni penali proprio nel Comune irpino generando forte preoccupazione nella comunità locale tanto che il Sindaco del Comune di Monteforte Irpino era stato sentito dal Prefetto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e rassicurato sull’attenzione con cui le Forze dell’Ordine stavano seguendo il caso.