Monteforte, capienza oltre il limite sulle corse mattutine per Avellino: De Sapio chiede chiarimenti

La consigliera del Comune di Monteforte Irpino Rosa De Sapio chiede chiarimenti in merito alla situazione che si sta verificando nelle prime ore del mattino sulle corse degli autobus dirette ad Avellino e transitanti per Monteforte Irpino.

In particolare, viene segnalato che l’autobus delle ore 7:20, transitando dal Quadrivio di Sant’Anna, arriva già al limite della capienza e, in alcuni casi, non riesce più a far salire ulteriori passeggeri.

Una situazione che sta creando notevoli disagi soprattutto a studenti e lavoratori di Monteforte Irpino, che rischiano di non poter utilizzare il servizio pubblico per raggiungere Avellino negli orari di maggiore necessità.

La consigliera De Sapio chiede quindi di conoscere quali siano le ragioni di questa situazione e se siano previste soluzioni per garantire un servizio adeguato alla domanda, soprattutto nella fascia oraria mattutina.

«È necessario comprendere se l’attuale organizzazione delle corse sia sufficiente a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini – sottolinea Rosa De Sapio –. Non è accettabile che studenti e lavoratori, pur recandosi alla fermata in orario, rischino di rimanere a terra perché l’autobus è già pieno. Chiediamo quindi chiarimenti e, soprattutto, interventi concreti per evitare che il problema continui a ripetersi».

La richiesta è quella di verificare la situazione e valutare un eventuale potenziamento del servizio o una diversa organizzazione delle corse, così da garantire a studenti, lavoratori e cittadini la possibilità di raggiungere Avellino in modo regolare e senza disagi.