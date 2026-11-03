Montecalvo Irpino, il letto del fiume si ingrossa e una ragazza resta bloccata in auto: salvata dai Vigili del Fuoco

MONTECALVO IRPINO- L’intervento del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, e’ scattato nella serata di ieri, intorno alle ore 20:00, è intervenuto in contrada Frascino, nel territorio del comune di Montecalvo Irpino. Dopo la richiesta di soccorso giunta alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Avellino, in via Zigarelli, da parte del fratello di una ragazza di 26 anni che, mentre faceva rientro a casa, è rimasta intrappolata con la propria autovettura nel letto del fiume Miscano, in corrispondenza di una stradina interna che attraversa il corso d’acqua. Il fiume, solitamente asciutto, a causa delle abbondanti precipitazioni che stavano interessando la zona si era improvvisamente riempito d’acqua, trasformandosi in un impetuoso corso d’acqua che ha investito e bloccato l’autovettura, impedendo alla giovane di mettersi in salvo autonomamente.

La sala operativa ha inviato sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal Distaccamento di Grottaminarda.

Giunti sul luogo dell’intervento, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a raggiungere la ragazza e a metterla in salvo utilizzando una scala in legno, opportunamente ancorata e assicurata per garantire le necessarie condizioni di sicurezza durante le operazioni. Determinante anche la collaborazione del fratello e del fidanzato della giovane che, prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, avevano provveduto ad ancorare l’autovettura con mezzi di fortuna e alcune catene/corde, impedendone ulteriori spostamenti dovuti alla forza della corrente. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri della Stazione di Savignano Irpino e due ambulanze, provenienti da Ariano Irpino e Montecalvo Irpino, intervenute per prestare eventuale assistenza ai due ragazzi, visibilmente spaventati e provati dall’accaduto.

L’intervento si è concluso con il recupero e la messa in salvo della giovane.