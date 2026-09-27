Monte Mafariello, soccorsi due ragazzi di 14 e 15 anni: decisivo l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino nella giornata di ieri, sabato 26 settembre, è intervenuto intorno alle ore 15:00 sul Monte Mafariello, nel territorio di San Martino Valle Caudina, all’interno del Parco Regionale del Partenio, dove due ragazzi di 14 e 15 anni, impegnati in un’escursione, hanno perso l’orientamento, non riuscendo a rientrare autonomamente.

L’allarme è stato lanciato dai Carabinieri, che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Ricevuta la segnalazione, è stato attivato il dispositivo di ricerca e soccorso, con il coinvolgimento delle forze e dei corpi presenti sul territorio, tra cui il Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza.

Considerata la conformazione dell’area montana e le difficoltà legate alle operazioni di ricerca da terra, è stato disposto anche l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago”, proveniente dal Nucleo Elicotteri di Pontecagnano.

La ricognizione aerea si è rivelata determinante per individuare i due giovani. L’equipaggio dell’elicottero è infatti riuscito a localizzarli sul versante montano, consentendo di raggiungerli e procedere al loro recupero.

Una volta raggiunti, i due ragazzi sono stati sottoposti alle necessarie verifiche sulle loro condizioni e successivamente recuperati a bordo dell’elicottero e trasportati in un luogo sicuro.

L’intervento si è concluso positivamente, senza conseguenze per i due giovani, grazie al coordinamento tra le diverse componenti impegnate nelle operazioni di ricerca e soccorso.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ricorda, in occasione delle attività escursionistiche in ambiente montano, l’importanza di pianificare preventivamente il percorso, verificare le condizioni meteorologiche, dotarsi di adeguati sistemi di orientamento e comunicazione e non intraprendere itinerari non compatibili con la propria esperienza e preparazione.