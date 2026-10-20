Montaperto: uno sforzo congiunto per riconsegnare Sant’Audeno alla comunità

Un sopralluogo atteso, quello che si è svolto questa mattina presso la chiesa di Sant’Audeno a Montaperto, frazione del Comune di Montemiletto: sul posto sono intervenuti l’architetto Anna Onesti, dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, insieme ai tecnici della Soprintendenza, il sindaco Massimiliano Minichiello, il parroco don Luca, la ditta appaltatrice e il direttore dei lavori. Al centro della verifica i lavori per il recupero dell’edificio di culto finanziati dal Ministero della Cultura per 405.000,00 euro a seguito dell’interessamento dell’Amministrazione comunale, con la fase di progettazione esecutiva e appalto gestita dall’Arcidiocesi di Benevento, proprietaria dell’immobile. Si tratta di un edificio che vale molto più di una semplice chiesa di frazione. Atteso da almeno trent’anni, il recupero aveva lo scopo di valorizzare il luogo di culto più antico del Comune di Montemiletto, per restituire alla comunità un bene di grande valore simbolico, storico, artistico e religioso. In Italia le uniche quattro chiese ancora dedicate a San Audeno (o Audoeno) si trovano a Montaperto, a Pratola Serra, ad Aversa e a Bisceglie in Puglia: un patrimonio diffuso che rende il piccolo edificio irpino un tassello raro dell’architettura sacra dedicata al santo.

A interessarsi particolarmente della chiesa lo storico locale Simone D’Anna, ex consigliere comunale di Montemiletto per oltre un decennio, che ha raccontato come l’intervento, pur necessario, abbia prodotto effetti collaterali. Da qui la richiesta d’intervento alla Soprintendenza. Il sopralluogo è durato all’incirca un’ora, al termine del quale l’architetto Onesti ha sintetizzato così: «Un intervento realizzato dalla diocesi, ma con l’alta sorveglianza della Soprintendenza e con fondi PNRR gestiti dal Ministero della Cultura, un intervento importantissimo che ci ha consentito di scongiurare il rischio di perdere questa chiesa. Il rischio crollo purtroppo era, quando si è intervenuti, altamente probabile. Oggi ci troviamo di fronte a un primo passo importante che è stato compiuto e dobbiamo tutti quanti insieme trovare un’intesa affinché questo intervento sia poi seguito da un più ampio intervento di restauro che consenta di incidere sugli apparati decorativi, su tutta una serie di questioni anche ancora nascoste sotto le dipinture moderne dell’intonaco e che hanno bisogno dell’alleanza tra tutti noi, direi uno sforzo congiunto per riconsegnare un edificio storico alla comunità. Purtroppo non pensiamo che oggi questa chiesa sia pronta per essere consegnata alla comunità, perché questo intervento copre la parte strutturale, però siamo tutti quanti in sintonia nel ritenere necessaria un’azione congiunta perché possa essere eseguito un intervento di restauro».

Il sindaco Massimiliano Minichiello ha ringraziato la dirigente «per essere venuta personalmente qui a Montaperto, a visitare il cantiere che è oggetto dei lavori, frutto del finanziamento del PNRR, che il Comune di Montemiletto nel 2021 ha segnalato al Ministero e grazie a quella segnalazione è stato ottenuto questo finanziamento. Nel corso dei lavori sono emerse una serie di criticità che sono state doverosamente e opportunamente segnalate, ed è motivo per cui oggi vi è stato un sopralluogo ufficiale da parte della soprintendente, accompagnata dai suoi collaboratori, anche alla presenza delle altre parti. Da quello che emerge c’è qualcosa che non va. Ora bisogna rendere questo bene fruibile da parte della comunità che lo attende da tantissimi anni. Serve l’impegno anche attraverso un ulteriore finanziamento che possa portare al restauro interno della chiesa».

A ricostruire la vicenda nei dettagli, con una memoria che copre tre decenni, è stato Simone D’Anna. «Questa storia è lunga, inizia nel 93-94 — ha raccontato lo storico —. Il primo passo fu quello di evitare l’abbattimento dell’edificio di culto, programmato dal Comune, con delle raccolte di firme, una serie di iniziative che ci consentirono di metterlo in sicurezza». Dopo diversi anni, da consigliere comunale, D’Anna ha contribuito a inserire la chiesa tra gli edifici da recuperare: «Riuscimmo a ottenere un finanziamento di 405 mila euro, comprensivo ovviamente della progettazione e tutte le indagini che si dovevano fare, dopodiché sono iniziati i lavori di recupero. Per la parte strutturale tutto è proceduto secondo quelle che erano le indicazioni progettuali della soprintendenza. Purtroppo durante il periodo estivo, tra giugno e luglio, si sono verificati una serie di incidenti, chiamiamoli così, che mi hanno indotto a chiedere l’intervento della soprintendenza, oltre che del Comune».

Due i fatti più gravi segnalati dallo storico: la rimozione di un cassettonato ligneo, comprensivo di rosone in cartapesta, che andava recuperato e invece non è stato conservato; e soprattutto la distruzione di una parte dei disegni settecentesi presenti nell’edificio, in particolare di un glifo che si trovava all’interno dell’area presbiteriale, sul lato sinistro, demolito e scaricato in un cassone: «La soprintendenza ha dato indicazioni di recuperare i frammenti per tentare di ricostruirlo e oggi siamo qua a fare il secondo, terzo sopralluogo, credo, per cercare di capire come intervenire per i danni che sono stati provocati. Quello che posso dire è che al momento, almeno per la parte dei disegni, è stato attivato l’articolo 160, che prevede il recupero, per quanto sia possibile, in danno a chi lo ha commesso».