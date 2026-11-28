Un calendario di Natale semplice e partecipativo ma al contempo ricco di iniziative per ogni target di età e nei luoghi più significativi, non solo nel centro urbano, ma anche nella frazione di Carpignano: presentato ieri sera nella Sala consiliare di Grottaminarda “Mo’ vene Natale”. L’Amministrazione comunale insieme alle Associazioni, ai Comitati e alle Parrocchie ha illustrato i momenti salienti delle attività che si andranno a realizzare nel corso delle festività natalizie, a partire dal 6 dicembre 2026 e fino al 6 gennaio 2027. La serata è stata animata dalla musica live degli allievi dell’Accademia Heart.

In apertura il Sindaco, Marcantonio Spera, ha rimarcato come quest’anno sia stata inaugurata una modalità nuova di partecipazione finalizzata a spronare la cittadinanza ad essere più partecipe agli eventi; ha ricordato come man mano nel corso degli ultimi anni Grottaminarda abbia decuplicato gli eventi, eventi natalizi o estivi che siano, di fondamentale importanza non solo per accrescere la socialità ma anche per il ritorno economico che possono dare e danno al territorio.

La novità di quest’ anno, ha aggiunto la Delegata agli Eventi, Marilisa Grillo, è stata l’idea, come Amministrazione di coinvolgere associazioni e cittadini nel co-progettare un Natale diverso e partecipativo, iniziando il percorso con un bando pubblico per invitare tutti a partecipare alla stesura di un calendario di eventi, fissando ruoli e spazi; attraverso il coinvolgimento di Associazioni, Comitati festa e Parrocchie è stata creata una grande coesione ed unità d’intenti, sono stati ridotti i costi ed è stato colto l’obiettivo importante di trasformare le idee in progetti concreti.

Nuovi eventi ma anche eventi storici: l’8 dicembre ci sarà la Fiera dell’Immacolata che rientra nella tradizione di Grottaminarda da oltre un secolo: l’Assessore delegato al Commercio, Franca Iacoviello, ha spiegato che la macchina organizzativa comunale è in moto da tempo, che sono arrivate agli uffici oltre 300 richieste di partecipazione a dimostrazione di come, nel settore ambulante, la Fiera dell’Immacolata rappresenti un momento commerciale atteso oltre ad essere un momento di incontro tra le persone, fortemente identitario per Grottaminarda che unisce religione e folklore.

Tra le associazioni protagoniste quest’anno anche quelle sportive: l’Assessore allo Sport, Michele Spinapolice, ha sottolineato questa sfaccettatura, sia rispetto ad una sempre più forte partecipazione attiva alla socialità delle Associazioni sportive, sia per gli aspetti salutistici, per l’importanza di spronare, soprattutto i ragazzi, ad abbandonare per qualche ora la Play Station per fare un po’ di sano movimento, nel caso della pallavolo, e per esercitare la mente al ragionamento matematico, nel caso del gioco degli scacchi (20 dicembre ore 18:00, presso l’Auditorium, “Natale a Scacchi” a cura di ASD Circolo Scacchistico di Montella).

Dunque, si comincia il 6 dicembre al Castello d’Aquino con “Il Fantastico Castello di Babbo Natale” a cura di Wave Animazione che, come ha spiegato Giorgia Gelormini, ha programmato tre giornate, 6, 13 e 20 dicembre per regalare tempo di qualità ai bambini e alle loro famiglie, un’esperienza immersiva attraverso un percorso incantato, tra personaggi fiabeschi, farfalle luminose, elfi, piccoli spettacoli, laboratori creativi, mercatini e area food.

Il 7 dicembre poi ci sarà il passaggio del “Pino Irpino” a cura anche quest’anno della Pubblica Assistenza Grottaminarda che, come ha spiegato il Presidente Roberto Fierro, presso il Frank Zappa allestirà il Villaggio di Babbo Natale, intrattenimento e animazione per i bambini e le famiglie, tutti i giorni dalle 17:00 alle 21:00 fino al 6 gennaio, con l’appuntamento speciale del 18 dicembre di “Babbo Natale Volontario”.

Il 12 dicembre nella Sala Consiliare, alle 11:00, un appuntamento dedicato ai musicisti: sarà presentato il manuale “Chitarra d’accompagnamento” di Saverio Cogliani che nel ringraziare per lo spazio e la disponibilità ricevuti ha spiegato l’esigenza di mettere nero su bianco un riferimento anche per il ruolo ritmico della chitarra, vitale in ogni brano, e non sempre e soltanto per quello solistico.

12, 21 e 23 dicembre la Sala Consiliare ancora fulcro di attività con i laboratori “Le piccole meraviglie di Natale” dell’Associazione Cripta Maynarda, un viaggio magico, ha spiegato il Presidente, Alessandro Nicotera, tra musica, teatro, storie e manualità dove i bambini diventano protagonisti di un racconto natalizio (ore17:00).

Il 19, il 27 e il 3 gennaio sarà la frazione Carpignano a brillare grazie all’impegno degli animatori del Santuario, “Carpignano Eventi”, tre giornate che abbinano Concerto di Natale, e Presepe Vivente ai Mercatini in piazza, dedicate a Padre Antonio Venuta, Rettore del Santuario Maria SS di Carpignano da poco scomparso: sarà ricordato non con mestizia, ha spiegato Tiziana Longobardi, direttrice del Coro del Santuario e delle Voci Bianche “Francesca Schirinzi”, ma con la gioia e la voglia di fare che lui diffondeva. Presente in sala il Parroco di Carpignano, Padre Giovanni Di Talia.

Il 20 dicembre poi, alle ore 12:00, una grande novità in Piazza XVI Marzo: “A te e famiglia”: il Comitato Festone proverà a riportare in chiave natalizia la cena sotto le arcate che tanto successo riscuote nella prima serata di Festone, sarà un pranzo conviviale con brindisi natalizio e musica live, ha spiegato la referente del Comitato, Annalisa Sorrentino, che ha anche sottolineato come il Comitato si sia posto l’obiettivo di rappresentare una presenza attiva nella comunità per tutto l’anno, non soltanto in occasione del Festone.

Il Comitato Festone collaborerà anche alla data del 26 dicembre, insieme alla Pubblica Assistenza, per l’organizzazione della immancabile “Tombolata solidale”, presso l’Auditorium comunale.

Il 27 poi ci sarà la 1^ edizione di “Volley sotto l’Albero”, una giornata di festa e di sport aperta a tutti i ragazzi, presso la palestra comunale di Grottaminarda, per promuovere, ha spiegato il coach Raffaele Toriello, lo sport come strumento di socialità, inclusione e benessere, favorire l’incontro tra generazioni, valorizzare gli impianti sportivi comunali.

Il 28, 29 e 30 dicembre c’è l’Oratorio invernale “Bella Fra, fa freddo” dalle 16:00 alle 19:00, presso il Centro Pastorale San Tommaso, promosso dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore; le attività saranno ispirate a San Francesco, come si evince anche nel gioco di parole del titolo, ha spiegato Paola Fabrizio, il Santo di Assisi che ha inventato il Presepe e del quale ricorrono gli 800 anni dalla morte.

Il 2 gennaio protagonista sarà il teatro con un doppio spettacolo (17:00 e 19:00) al Castello D’Aquino: “Le festività natalizie in casa Addams”, un soggetto a cura di Holos Officina Scenica.

Si chiude il 6 gennaio con il doppio appuntamento: alle 16:00 “Befanpas” a cura della Pubblica Assistenza Grottaminarda nell’ Auditorium Comunale e alle 18:00 “La magia del Presepe incontra la Befana” – “I profumi e i sapori del Natale”: gastronomia tipica e atmosfera di festa a cura del Comitato festa presso il Santuario di Carpignano.

Non resta, quindi, che partecipare a queste iniziative e vivere insieme il periodo di festività in armonia e con il giusto spirito.