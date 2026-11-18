Un appuntamento dedicato all’ambiente, alla sostenibilità e al senso civico che coinvolge istituzioni, associazioni e nuove generazioni. Con lo slogan “Un paese più pulito nasce dalla partecipazione di tutti!”, venerdì 20 novembre alle ore 18:00, presso la Sala consiliare in Via Passeggiata a Pago del Vallo di Lauro, si terrà l’evento intitolato “Missione Paese Pulito!”.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare alla cittadinanza il nuovo calendario della raccolta differenziata, strumento fondamentale per ottimizzare la gestione dei rifiuti e migliorare la qualità ambientale del territorio. Durante la serata, inoltre, grande spazio sarà riservato agli studenti: verranno infatti premiate le classi dell’Istituto Omnicomprensivo Statale “Benedetto Croce” che si sono distinte come protagoniste del progetto “Missione paese pulito”.

La manifestazione vedrà un ricco parterre di ospiti per i saluti e gli interventi istituzionali:

Pasquale Casalino, Presidente della Pro Loco;

Federica Sperandeo, Delegato alla cultura della Pro Loco;

Prof.ssa Maria Siniscalchi, Dirigente scolastica e docente dell’I.O. “B. Croce”;

Arch. Concetta Russo, Responsabile del servizio ambiente;

Arch. Angelica Marro, Delegato della società EcoLeonardo;

Roberto Dallenestro, Delegato del consorzio NLG;

Avv. Antonio Mercogliano, Sindaco.

L’iniziativa, che nasce dalla sinergia tra l’amministrazione comunale, la Pro Loco Pago V.L., l’Istituto Omnicomprensivo “Benedetto Croce”, Coldiretti Campania, il Servizio Civile Universale ed EcoLeonardo, rappresenta un momento di confronto aperto a tutti i cittadini per promuovere buone pratiche ecologiche partendo dai banchi di scuola.