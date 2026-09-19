Mirabella, somministra alcol a minore: sospesa licenza a locale pubblico

Questa mattina, a Mirabella Eclano, militari della locale Stazione Carabinieri hanno dato esecuzione al “Decreto di sospensione delle attività”, emesso dal Questore di Avellino ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con il quale è stata disposta la chiusura – per 10 giorni – di una discoteca.

Il provvedimento è scaturito dagli accertamenti svolti dai militari dell’Arma per fatti risalenti a maggio scorso, quando – durante una “serata danzante” – un minore di anni 15 dovette ricorrere a cure mediche dopo aver assunto bevande alcoliche che gli erano state somministrate proprio all’interno del locale/discoteca.

Il provvedimento odierno nasce da comportamenti estremamente gravi e rappresenta un’ulteriore dimostrazione della costante opera di controllo che le Forze dell’Ordine della provincia, coordinate dal Prefetto di Avellino, esercitano contro ogni forma di illegalità.