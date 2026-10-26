Mirabella Eclano, una denuncia per guida in stato di ebbrezza e tre segnalazioni per droga

In linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Franca Fico, prosegue l’azione di prevenzione dei reati in genere e di contrasto allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti, promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, attraverso l’intensificazione del monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree maggiormente sensibili.

Nel decorso fine settimana, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha coordinato un mirato servizio di controllo del territorio e di prevenzione nei luoghi di ritrovo dei comuni della giurisdizione, eseguito mediante l’impiego complessivo di ben 8 equipaggi.

Durante uno dei tanti posti di controllo eseguiti lungo le principali arterie stradali, un 33enne di origini polacche residente in provincia, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Fermato alla guida della propria autovettura, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 2,35 g/l. I militari hanno contestualmente proceduto al ritiro della patente di guida e al sequestro finalizzato alla confisca del veicolo del maldestro guidatore.

Ancora una volta, grande attenzione è stata rivolta alle attività di contrasto all’uso di sostanze stupefacenti. Tre persone – di età compresa tra i 19 ed i 57 anni – sono state segnalate amministrativamente alla competente Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Un 36enne di Frigento (AV), controllato a alla guida della propria autovettura, è stato trovato in possesso di circa 1,3 grammi di marijuana. Anche per lui è scattato l’immediato ritiro della patente di guida. Una giovanissima di Ariano Irpino (AV), controllata in compagnia di altri coetanei, aveva nella propria borsa circa 4 grammi di hashish; mentre un uomo di origini marocchine residente a Mirabella Eclano (AV), a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish.

La costante azione di controllo del territorio e di contrasto a ogni forma di illegalità proseguirà nei prossimi giorni sull’intero territorio provinciale, secondo le strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.