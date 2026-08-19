Mirabella Eclano, un chilo e settecento di marijuana in casa: arrestato un quarantottenne

MIRABELLA ECLANO- I Carabinieri della Stazione di Mirabella Eclano hanno arrestato in flagranza di reato un 48enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività trae origine da mirati servizi di polizia giudiziaria predisposti per il contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alla tutela dei più giovani. Nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita nella giornata di ieri, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato circa un chilo e 700 grammi di marijuana, unitamente ad attrezzatura ritenuta funzionale al confezionamento e alla conservazione della sostanza. In particolare, all’interno di un’autorimessa di pertinenza dell’abitazione sono stati rinvenuti strumenti e materiali utilizzati per la suddivisione della marijuana per anno di produzione e qualità, nonché per il monitoraggio della temperatura e del tasso di umidità, tra cui termometri e igrometri. La sostanza era inoltre suddivisa e organizzata con apposite etichette. In attesa dell’udienza di convalida davanti al G.I.P. del Tribunale di Benevento, la Procura della Repubblica sannita ha disposto nei confronti del 48enne la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività svolte dall’Arma dei Carabinieri, in sinergia con l’Autorità Giudiziaria, per il contrasto alla diffusione e allo spaccio di sostanze stupefacenti e per garantire la sicurezza del territorio. Il provvedimento adottato nei confronti dell’indagato è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso la quale sono ammessi mezzi di impugnazione. Il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e, pertanto, presunta innocente fino a sentenza definitiva.