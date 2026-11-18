AVELLINO- E’ una storia che sembra uscita da una delle fiabe più nere in cui il “patrigno” infligge punizioni e umiliazioni ai figli minori. Ma di fiaba in questa vicenda c’e’ ben poco, purtroppo è tutto reale. C’è solo il lieto fine, quello scritto dalle indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino e dalla Procura, a coordinare le indagini il sostituto procuratore Marco Auciello, che ha chiesto ed ottenuto una misura cautelare (firmata dal Gip Michela Eligiato) e hanno posto fine a sei anni di violenza e vessazioni ai danni di due minori dal nuovo compagno della madre. L’ epilogo, dopo che l’ uomo era già finito in carcere e’ stato l’ arresto della donna, che non avrebbe fatto nulla per impedire le vessazioni subite da parte del suo compagno nei confronti dei minorenni. Un’accusa grave che la donna però avrebbe respinto nel corso dell’interrogatorio di garanzia svolto questa mattina davanti al Gip Eligiato e alla presenza dello stesso pm Marco Auciello. A rappresentare la donna, l’avvocato Michele De Vita. Anche lei sarebbe stata in qualche modo “vittima” del compagno, almeno da quanto emergerebbe dall’interrogatorio a cui si e’ sottoposta.

IL RACCONTO DELL’ORRORE

Costretto a dormire per un mese sul pavimento, per una punizione che poi sarebbe stata prorogata per un ulteriore mese e ancora per un altro, obbligato insieme al fratello e alla sorella tutti di età compresa tra i dieci e i quattordici anni a restare chiusi al piano superiore dell’abitazione e scendere solo per consumare i pasti, non bere oltre le 17 e non avere rapporti con gli altri due fratelli. Ogni volta che il minore, che veniva maltrattato dall’età di quattro anni, presentava segni evidenti delle percosse subite, madre e patrigno facevano in modo che non frequentasse la scuola. Il minore nel febbraio scorso sarebbe stato anche legato con lacci e lasciato su un giaciglio. Spesso a sorvegliarlo era stato costretto il fratello di qualche anno più grande. Anche lui avrebbe subito a partire dal 2020 una serie di vessazioni. Il “patrigno” aveva omesso di vigilare sul suo cane che aveva morso ad un braccio il minore. Ma non è l’ unico elemento raccapricciante di questa storia. I minori venivano costantemente sorvegliati da una telecamera installata all’ interno dell’ abitazione. Non avevano intimità. Il più grande era costretto a pulire casa e gli ambienti esterni, in un’ occasione anche un pozzetto, procurandosi una ferita. La minaccia nei loro confronti era quella di abbandonarli in una comunità. E per pianificare questo progetto sarebbero stati pure intenti a predisporre video per far emergere la reazione violenta del figlio e consegnarlo ai servizi sociali. Video, eventi, testimonianze che sono state raccolte e ricostruite dalle indagini dei militari del Nucleo Investigativo di Avellino e hanno portato alla svolta con l’ arresto della mamma insieme al compagno. Molti particolari di questa terribile vicenda, che e’ stata scoperta anche grazie al lavoro dei Servizi Sociali, preferiamo ometterli, anche per tutelare gli stessi minorenni. I due indagati ovviamente, vanno ritenuti innocenti fino a giudizio definitivo e potranno difendersi dalle accuse che gli vengono contestate. Aerre