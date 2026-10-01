Minaccia acquirente e due avvocati dopo la compravendita di una casa : vi apro la testa in due

MONTORO- Finisce a processo per tentata estorsione, lesioni come conseguenza di un altro reato, guida senza patente, tentata violenza privata e calunnia un trentaquattrenne di Montoro, che non ritenendo congruo il prezzo pagato per una casa nella cittadina della Valle dell’Irno di proprietà di un suo familiare, avrebbe tentato di estorcere una somma sia all’acquirente che all’avvocato che aveva seguito la compravendita, arrivando ad inseguire e minacciare più volte l’acquirente e a chiedere prima cinquantamila euro, poi trentamila all’avvocato e infine ottomila euro per questo credito secondo le indagini inventato. Una escalation di inseguimenti, tentativi di speronamento, minacce e lesioni all’acquirente e di tentata violenza privata e tentata estorsione a due avvocati ed infine anche di calunnia nei confronti di acquirente e avvocato, che avevano portato i Carabinieri e la Procura di Avellino ad ottenere la misura cautelare nei suoi confronti, quella scattata a giugno. Nel mese di luglio, il pm che ha coordinato le indagini, il sostituto procuratore Fabio Massimo Del Mauro, ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato nei confronti del trentaquattrenne. La difesa dell’indagato, il penalista Raffaele Tecce, aveva invece chiesto il rito abbreviato condizionato. Ieri mattina l’udienza davanti al Gup del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza, che ha rigettato la richiesta di abbreviato condizionato avanzata dalla difesa del trentaquattrenne e disposto il rinvio a giudizio per l’udienza che si svolgerà il prossimo 13 ottobre davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino Gennaro Lezzi. Le tre vittime di questa escalation di minacce e violenza, l’ acquirente e i due avvocati si sono costituiti parte civile nel processo. Il primo e’ difeso dall’avvocato Marino Capone, i due avvocati invece dai penalisti Gaetano Aufiero e Stefano Vozella.

L’ ESCALATION CONTRO L’ ACQUIRENTE

Le indagini dei Carabinieri di Montoro hanno accertato che la tentata estorsione di una somma stabilita in ottomila euro per il credito vantato (ed inesistente) della compravendita della casa di un familiare del trentaquattrenne sia stata scandita da una escalation di minacce e inseguimenti, culminati in qualche occasione anche con lesioni. Tutti episodi avvenuti tra febbraio e maggio 2026 tra Montoro e Solofra.

LE MINACCE AGLI AVVOCATI

“Digli che trasferisse l’appartamento di nuovo a mio fratello, altrimenti va a finire male per lui e per te”. Sono le 7:40 del 14 maggio scorso, quando il trentaquattrenne blocca con la sua vettura uno dei due avvocati minacciati e gli impedisce di scendere dall’ auto nei pressi del suo studio. Passano poche ore, sono le 11 dello stesso 14 maggio. Il trentaquattrenne stavolta arriva nello studio dell’avvocato, e anche stavolta rivolge un avvertimento al legale per il suo assistito: ” ti apro la testa a te e ….e anche al figlio….digli che portasse i soldi se vuole la casa, perché con 50mila euro non si compra una casa ma una semplice autovettura” . I raid all’interno dello studio e nei pressi dello stesso per imporre all’avvocato di organizzare un incontro con il suo cliente erano continuati. In uno anche la minaccia nei confronti di un avvocato che collabora con quello finito nel mirino delle violente minacce. Il 19 maggio l’episodio più grave nei confronti del professionista. Atteso dal trentaquattrenne nei pressi del suo studio, viene minacciato dell’imputato che gli intima : “a questo punto mi devi portare tu al posto dei tuoi clienti i soldi, 30mila euro, fino a casa”. Per questa vicenda e’ accusato di tentata estorsione.

LA CALUNNIA

Il trentaquattrenne è accusato anche di calunnia. Il riferimento e’ all’esposto che aveva presentato il ventuno maggio presso la Stazione dei Carabinieri di Avellino. Denunciando l’acquirente della casa per usura ai danni del fratello e di estorsione insieme all’avvocato. Nonché di tentata estorsione nei suoi confronti e di lesioni. Per gli inquirenti tutto inventato. Da qui anche la denuncia per calunnia. Aerre