Miasmi Nusco, FISMIC: “Lavoratori Sirpress e Sai in protesta”

Dopo la prima settimana, dalla riapertura delle fabbriche a Nusco l’aumento dei Miasmi e il caldo hanno reso irrespirabile l’aria nella Zona Industriale F1 di Nusco. I 200 lavoratori della Sirpress e della Sai, i cui Opifici sono confinanti con il depuratore, hanno iniziato una protesta, minacciando lo stato di agitazione se non ci saranno interventi immediati. L’RSU Gennaro Iannaccone (Sirpress) e gli RSU Christopher Camerlingo e Pasquale Mario della Sai, hanno investito della problematica direttamente il Coordinatore Generale Filcom-Fismic Giuseppe Zaolino.

“Avevo sollevato il rischio già alcuni giorni fa, dichiara Zaolino, i tempi biblici della politica non si conciliano con l’urgenza di intervenire per mitigare le esalazioni. Ci sono rischi concreti sulla salute dei cittadini e dei lavoratori della zona industriale. Al sindaco di Nusco spetta il compito di affrontare la questione e cercare soluzioni anche straordinarie. Noi pensiamo che il Comune e L’Amministrazione possa emettere una ordinanza di restrizione per bloccare lo sversamento dei liquami altamente inquinanti che arrivano da fuori Provincia. Questo ridurrebbe immediatamente parte dei miasmi e consentirebbe di concentrarsi sulla soluzione definitiva del problema. A Contursi hanno affrontato e risolto da qualche anno lo stesso problema.

In quella zona il Comitato Civico ha vinto la battaglia costringendo il CGS di Salerno e la Regione Campania (gestione De Luca) a coprire il depuratore e utilizzare il sistema Scrubber per il filtraggio e l’abbattimento dei miasmi. A Contursi sono tutti contenti, a Nusco perdiamo tempo e ci dividiamo sul da farsi. Come Sindacato ci battiamo per tutelare il lavoro e la salute dei

lavoratori e dei cittadini. Se la politica prendesse spunto da soluzioni già sperimentate in altre realtà, potrebbe recuperare parte della credibilità perduta”.