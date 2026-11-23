AVELLINO- Era a processo perche’ aveva deciso di mettere in vendita online degli integratori ad ananas e sildenafil, il principio attivo che si trova anche nel Viagra, comprati in un viaggio in Thailandia. Una vendita mai avvenuta però, perché a rovinare i piani del quarantenne imputato, difeso dal penalista Innocenzo Massaro, ci avevano pensato i Nas. Succhi sequestrati e denucia per esercizio abusivo dell’attivita’ di farmacista, messa in vendita di medicinali guasti o imperfetti e introduzione in commercio di un medicinale senza autorizzazione dell’Aifa. Nei confronti dell’imputato la Procura aveva chiesto una condanna ad otto mesi di reclusione e seimila euro di multa. Il verdetto finale è stato però di assoluzione dai primi due capi di accusa e di proscioglimento per prescrizione dalla terza imputazione.

LA TESI DELLA DIFESA

L’avvocato Massaro, anche sulla scorta di una serie di pronunce sul reato di esercizio abusivo di farmacista emesse dalla Cassazione, ha evidenziato che per contestare questo reato sarebbero necessari atti che indicano come si debba ritenere che colui che opera abusivamente sia visto come un soggetto abilitato. Serve per questo un organizzatore, una continuità e una operosità. Il quarantenne aveva messo in commercio qualche bustina di questo farmaco comprato in Thailandia, che tra l’altro lui stesso avrebbe confessato di aver usato senza però riscontrare l’effetto desiderato. Da qui nessun crisma che potesse portare alla contestazione del reato. Analogo discorso per quello che concerneva la messa in vendita di medicinali guasti o imperfetti. La difesa ha rilevato infatti che agli atti del procedimento “non abbiamo nessuna analisi chimica” da parte degli inqujrenti. Il penalista ha anche evidenziato, sempre sulla scorta di una sentenza del 2025 della Cassazione del 2025, che a fronte di un medicinale scaduto, va verificato in concreto se è stata persa efficacia. Cosa non avvenuta nel caso in questione. Infine l’accusa di aver messo in commercio un medicinale senza autorizzazione dell Aifa. Anche in questo caso, alla luce della mancata esecuzione di analisi sul prodotto che si era tentato di vendere online, l’avvocato Massaro ha rilevato che non ci sono certezza che si trattasse di un medicinale. Da qui la richiesta di assoluzione “perché il fatto non sussiste”. Ora si attendono le motivazioni della sentenza.