I “Mercoledì al Centro Storico”: ultimo appuntamento con la festa nel cuore di Avellino

I “Mercoledì al Centro Storico” volgono al termine, con l’ultimo appuntamento in programma mercoledì 19 agosto dalle 20:30.
Tra gli appuntamenti in programma c’è “Serenata al Contrario”, che prenderà vita dal balcone del B&B La Torre con l’esibizione di Pierfrancesco Criscitiello in arte Pjero. Le strade del centro saranno animate dalla festa itinerante della Scuola di Tarantella Montemaranese. In Piazza Amendola, nello spazio antistante l’Antica Dogana, torna il “Dogana Club”, con la musica a cura di D.eMMe, out Nadamas e Antonio Pisano.
L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, punta a valorizzare il centro storico di Avellino attraverso un percorso diffuso fatto di musica, cultura, arte e intrattenimento, trasformando il cuore antico della città in uno spazio di incontro e partecipazione.