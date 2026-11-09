Mercogliano, a Monika Bulaj il 16° Premio Werner Bischof «Il Flauto d’Argento»

MERCОGLIANO (AV) – Sarà Monika Bulaj, fotografa, reporter, scrittrice e documentarista di fama internazionale, la protagonista della sedicesima edizione del Premio Werner Bischof «Il Flauto d’Argento», prestigioso riconoscimento dedicato a personalità della fotografia che, attraverso il proprio lavoro, hanno saputo raccontare il mondo, le sue trasformazioni e la complessità della condizione umana.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 14 novembre 2026, alle ore 18:00, presso l’Auditorium Domenico Antonio Vaccaro del Palazzo Abbaziale di Loreto, a Mercogliano (Avellino).

A presentare Monika Bulaj sarà Francesco Cito, fotoreporter di fama internazionale e maestro della fotografia, tra i più autorevoli interpreti del fotogiornalismo italiano. La sua presenza rappresenterà un momento particolarmente significativo della cerimonia: due percorsi fotografici di grande spessore, accomunati da una profonda attenzione verso l’essere umano, le culture e le storie del mondo, si incontreranno in un dialogo dedicato al valore della fotografia come testimonianza e strumento di conoscenza.

Il Premio, ideato da Renato Fischetti, nasce con l’intento di rendere omaggio alla memoria di Werner Bischof, grande maestro del fotogiornalismo internazionale e membro della celebre agenzia Magnum, e di valorizzare autori che hanno saputo interpretare la fotografia come testimonianza, ricerca e strumento di conoscenza della realtà.

La scelta di Monika Bulaj rappresenta un riconoscimento a un percorso professionale e umano di straordinario valore. Da oltre trent’anni la sua ricerca attraversa territori di confine, comunità dimenticate, minoranze etniche e religiose, popoli nomadi e luoghi in cui culture e fedi differenti si incontrano e convivono. Dall’Europa orientale al Caucaso, dal Medio Oriente all’Asia centrale, dall’Africa ai Caraibi, il suo lavoro documenta realtà spesso lontane dai riflettori dell’informazione, dando voce a persone e storie che rischierebbero altrimenti di rimanere invisibili.

I suoi reportage sono stati pubblicati su alcune delle più prestigiose testate internazionali, tra cui The New York Times, The Guardian, National Geographic, TIME e Granta Magazine, oltre a La Repubblica e Corriere della Sera. Autrice di numerosi libri fotografici e letterari, Monika Bulaj ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali per il suo lavoro.

La sedicesima edizione del Premio assume un significato particolare anche per il contesto nel quale si svolgerà. La cerimonia sarà ospitata nella prestigiosa cornice del Palazzo Abbaziale di Loreto, grazie alla disponibilità e all’accoglienza di S.E. Rev.ma Abate di Montevergine, Padre Luca Guariglia, che ha voluto mettere a disposizione questo importante luogo di spiritualità, storia e cultura.

L’iniziativa è promossa da AvellinoPHOTO, circolo affiliato FIAF, nell’ambito del Mese della Fotografia in Campania 2026, manifestazione che coinvolge associazioni, circoli fotografici e realtà culturali regionali in un programma di mostre, incontri, presentazioni e attività dedicate alla fotografia. Un appuntamento che unisce il mondo della fotografia, le istituzioni, la cultura e la spiritualità, confermando il valore della collaborazione tra le realtà associative e il territorio.

La cerimonia è aperta al pubblico.