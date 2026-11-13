Menarini, la FIOM-CGIL incontra a Napoli il segretario di Sinistra Italiana

Si è tenuto Napoli un incontro tra i delegati Fiom-Cgil Menarini, il segretario provinciale Roberto Montefusco e il segretario nazionale di Sinistra Italiana e parlamentare Avs Nicola Fratoianni per tenere accesi i riflettori sulla vertenza.

Una vicenda che riguarda 400 tra lavoratori e lavoratrici e le loro famiglie, e che ha un impatto sensibile sui destini produttivi di Valle Ufita e della intera provincia di Avellino.

Cassa integrazione, riduzione delle commesse, incertezza complessiva sul futuro dello stabilimento richiamano il Governo ad una assunzione di responsabilità diversa da quella manifestata dal Ministro Urso, a partire dalla immediata convocazione di un Tavolo di confronto tra Governo, azienda e organizzazioni sindacali presso il Ministero, anche considerando che la carenza delle commesse pubbliche resta uno dei principali fattori di incertezza e criticità.

Nicola Fratoianni ha assunto l’ impegno di intraprendere tutte le opportune iniziative politiche e parlamentari, a partire da una immediata interrogazione, perché ci siano chiarezza e garanzie sul futuro dei lavoratori e delle lavoratrici.

La nostra terra ha pagato e continua a pagare prezzi troppo alti a una continua desertificazione produttiva.

Senza lavoro di qualità, senza diritti, non c’è futuro possibile.

Per il Mezzogiorno e per l’ Irpinia.