Menarini, il M5S al fianco dei lavoratori: “Oltre 400 famiglie non possono essere lasciate sole”

Si riporta la nota del Movimento 5 Stelle – Provincia di Avellino:

La crisi dello stabilimento Menarini, ex Irisbus, approda al centro dell’attenzione del Movimento 5 Stelle. Una vicenda che riguarda oltre 400 lavoratori in Campania e altrettante famiglie, oggi costrette a vivere tra cassa integrazione, riduzione delle commesse e pesanti incertezze sul futuro occupazionale e produttivo. A Benevento, il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha incontrato una rappresentanza dei lavoratori dello stabilimento, insieme al vicepresidente del Movimento, Michele Gubitosa, e all’onorevole Enrica Alifano, che hanno preso in carico la situazione per seguire la vertenza anche sul piano parlamentare e istituzionale.

L’incontro è stato sollecitato anche attraverso la richiesta avanzata dalla coordinatrice provinciale del M5S di Avellino Maura Sarno, affinché le difficoltà dei lavoratori e le preoccupazioni del territorio trovassero ascolto e un concreto impegno politico. Il messaggio emerso dall’incontro è chiaro: non è accettabile che il futuro di oltre 400 lavoratori venga lasciato nell’incertezza e che un presidio industriale così importante rischi di essere progressivamente impoverito.

Il Movimento 5 Stelle presenterà un’interrogazione parlamentare al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per chiedere chiarezza sugli impegni assunti dalla nuova proprietà in materia di investimenti, produzione e occupazione e per verificare quali di questi impegni siano stati effettivamente rispettati. Contestualmente, sarà sollecitata la convocazione di un tavolo presso il Ministero, con la partecipazione dell’azienda e delle organizzazioni sindacali.

«Parliamo di oltre 400 lavoratori in Campania, che significano oltre 400 famiglie. La chiusura o il progressivo ridimensionamento di un’azienda con questi numeri rappresenterebbe un impoverimento gravissimo della realtà economica e sociale del territorio. Dobbiamo opporci», è la posizione espressa dal Presidente Conte. La vertenza Menarini non riguarda soltanto uno stabilimento produttivo: riguarda il diritto al lavoro, la dignità delle persone, la tenuta del tessuto industriale della provincia di Avellino e quindi campano e il futuro di territori che non possono continuare a pagare il prezzo di politiche industriali inadeguate. Il Movimento 5 Stelle ritiene che il Governo debba assumersi fino in fondo le proprie responsabilità. Non bastano dichiarazioni di principio o promesse: servono garanzie concrete, un piano industriale credibile, investimenti e la tutela di tutti i livelli occupazionali. Il Movimento 5 Stelle continuerà a seguire questa vertenza, dentro e fuori le istituzioni. Perché dietro ogni posto di lavoro c’è una famiglia e dietro ogni crisi industriale c’è il futuro di un territorio. Il lavoro non si difende con gli annunci. Si difende con i fatti.