Menarini, Fruncillo (FdI): “Conte interroghi prima se stesso e il suo presidente Fico”

«Conte incontra i lavoratori della Menarini e annuncia un’interrogazione al Governo. Prima di interrogare gli altri, farebbe bene a interrogare se stesso e a ricordare i risultati delle politiche industriali dei suoi governi. Nel 2019, durante il Governo Conte, Invitalia entrava nel capitale dell’allora Industria Italiana Autobus per sostenerne il rilancio. Nel 2022, all’insediamento del Governo Meloni, l’azienda produceva appena 111 autobus all’anno, con 48 milioni di perdite e 172 milioni di debiti. Il Governo Meloni, attraverso il Ministero guidato da Adolfo Urso, ha dovuto affrontare questa pesante eredità, sostenendo l’azienda con interventi finanziari per 115 milioni di euro tra il 2023 e il 2024 e accompagnando un complesso percorso di risanamento. Ma Conte, prima di interrogare il Ministro Urso, dovrebbe rivolgere qualche domanda al suo presidente della Regione Campania, Roberto Fico. La Regione, attraverso ACaMIR, ha bandito una gara per l’acquisto di autobus elettrici che presentava delle criticità segnalate che, a nostro giudizio, non sono state tutte superate. E il risultato è sotto gli occhi di tutti: Menarini, unico produttore nazionale con uno stabilimento strategico a Flumeri, ha ottenuto il miglior punteggio tecnico, ma ha perso l’aggiudicazione per appena 0,561 punti. Eppure la normativa vigente contempla strumenti per tutelare la produzione europea dalla concorrenza di forniture provenienti prevalentemente da Paesi terzi privi di accordi di reciprocità. L’articolo 170 del Codice degli appalti consente di respingere offerte con una quota di prodotti di tali Paesi superiore al 50% e prevede specifici obblighi di motivazione qualora si scelga di ammetterle. La domanda è semplice: perché la Regione Campania non ha utilizzato questi strumenti? Sono state verificate l’origine dei mezzi, la composizione delle forniture e le condizioni di reciprocità? La stessa circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiarito i criteri applicativi di questa disciplina. Non chiediamo corsie preferenziali o violazioni delle regole di concorrenza. Pretendiamo che siano illustrate con chiarezza quali valutazioni siano state fatte per garantire una competizione leale. Per noi, una scelta amministrativa che finisce per sfavorire l’unico produttore nazionale, quando esistono strumenti normativi di tutela da utilizzare, assume anche un preciso significato politico. Non si può invocare il rilancio della Menarini davanti agli operai e poi ignorare le conseguenze delle decisioni assunte dalla Regione Campania nella programmazione degli acquisti. Conte chieda a Roberto Fico come mai siano state fatte queste scelte politiche/amministrative e perché non siano state applicate le norme a tutela della concorrenza e della produzione europea. I lavoratori di Flumeri meritano certezze e prospettive industriali, non passerelle politiche né scaricabarile istituzionali. Quanto al modello Cinque Stelle, ne conosciamo già il conto: assistenzialismo, bonus miliardari, una pesante eredità sui conti pubblici e troppe promesse di rilancio industriale rimaste senza risultati. Grazie, ma no. Il Mezzogiorno non può permettersi di tornare alla preistoria industriale. L’Irpinia ha bisogno di lavoro, imprese e investimenti, non di chi arriva oggi a denunciare problemi che non ha saputo risolvere quando aveva la responsabilità di governare l’Italia e che continua a dimostrare di non saper risolvere ora che è alla guida della Regione Campania. Presidente Conte, prima di chiedere conto al Governo Meloni, cominci a rendere conto delle sue scelte. E prima di interrogare Roma, interroghi Napoli e il suo Campo Largo».