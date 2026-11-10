Menarini, Maura Sarno (M5S): “Il Governo Conte ha puntato sul pubblico, Meloni e Urso sulla privatizzazione”

Sulla questione Menarini, interviene la Coordinatrice Provinciale del M5S di Avellino Maura Sarno:

“Le dichiarazioni della presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Ines Fruncillo, sulla vicenda Menarini meritano una risposta chiara, perché contengono una ricostruzione parziale della storia industriale dell’azienda e, soprattutto, tentano di spostare le responsabilità politiche di una scelta che porta una firma precisa: quella del Governo Meloni e del ministro Adolfo Urso. Prima di dare lezioni al Movimento 5 Stelle e al presidente della Regione Campania Roberto Fico, Fratelli d’Italia dovrebbe spiegare ai lavoratori di Flumeri perché, dopo aver impegnato oltre 115 milioni di euro di risorse pubbliche, il Governo abbia deciso di consegnare il controllo dell’azienda a un soggetto privato. Il Governo Conte ha scelto di investire nell’azienda, non di abbandonarla.

Nel 2019, durante il Governo Conte I, fu avviato un percorso concreto di rilancio di Industria Italiana Autobus, attraverso l’ingresso di Invitalia nel capitale sociale e il rafforzamento della presenza pubblica.

L’obiettivo era chiaro: salvaguardare un presidio industriale strategico, tutelare l’occupazione e mantenere una capacità produttiva nazionale in un settore fondamentale per il Paese, fu una scelta di politica industriale: utilizzare la partecipazione pubblica per sostenere un’azienda in difficoltà e accompagnarne il rilancio. Il Governo Conte scelse dunque la strada dell’intervento pubblico e della presenza dello Stato. Il Governo Meloni ha imboccato quella opposta.

Il Governo Meloni ha finanziato l’azienda per poi privatizzarla. Fruncillo rivendica gli 83 milioni di euro del 2023 e i 32 milioni del 2024 come prova del successo dell’azione del Governo. Ma la domanda politica è un’altra: dopo aver impiegato 115 milioni di euro di risorse pubbliche, quale risultato strategico ha conseguito il Governo? La risposta è nei fatti: ha accompagnato la cessione del controllo societario a Seri Industrial, il gruppo riconducibile a Vittorio Civitillo. Nel giugno 2024 il MIMIT ha autorizzato l’accordo che ha portato Seri Industrial ad acquisire una partecipazione di controllo. Un passaggio che ha segnato la fine della precedente gestione a controllo pubblico.

È questo il modello industriale di Fratelli d’Italia? Lo Stato interviene con risorse pubbliche, sostiene economicamente l’impresa e poi ne cede il controllo a un privato?

Non basta mettere soldi pubblici per poter parlare di politica industriale. Bisogna anche garantire che il patrimonio produttivo, tecnologico e occupazionale del Paese rimanga tutelato nel tempo. E su questo il Governo Meloni deve ancora dare molte risposte.

La scelta di Civitillo è una responsabilità politica del ministro Urso. La cessione a Seri Industrial non è avvenuta per caso, né per una decisione della Regione Campania. È stata una scelta maturata e autorizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sotto la responsabilità politica di Adolfo Urso.

Il Governo ha individuato in Seri Industrial il soggetto al quale affidare il controllo di Industria Italiana Autobus, nonostante le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali e le perplessità sollevate sul profilo industriale del nuovo acquirente.

Fratelli d’Italia dovrebbe spiegare perché non si sia perseguita una soluzione capace di mantenere una solida partecipazione pubblica e una vera regia nazionale sul futuro dell’azienda. Il Movimento 5 stelle ha sempre sostenuto la seconda strada.

Sulla gara ACaMIR non si faccia confusione tra responsabilità e strumentalizzazione politica.

La vicenda della gara regionale per gli autobus elettrici merita certamente approfondimenti, trasparenza e verifiche puntuali. Se Menarini ha ottenuto il miglior punteggio tecnico e ha perso l’aggiudicazione per appena 0,561 punti, è legittimo chiedere che siano chiarite tutte le valutazioni effettuate dalla commissione, compresa l’applicazione dell’articolo 170 del Codice dei contratti pubblici.

Ma attenzione: la normativa sugli appalti va applicata correttamente, sulla base dei requisiti previsti, dell’origine dei prodotti e delle condizioni stabilite dalla legge. Non può essere trasformata in uno strumento di propaganda né in una giustificazione preventiva per mettere in discussione una procedura amministrativa. La Regione Campania fornirà tutte le informazioni necessarie sulla procedura, nel rispetto della trasparenza e delle regole.

Ma una cosa è chiedere chiarimenti su una gara, altra cosa è utilizzare quella vicenda per nascondere le responsabilità del Governo nazionale sulla privatizzazione dell’azienda.

Conte e il M5S non hanno bisogno di lezioni da chi ha privatizzato l’azienda. Fruncillo invita Giuseppe Conte a interrogare se stesso.

Noi pensiamo, invece, che il ministro Urso debba rispondere delle scelte compiute dal suo Ministero. Conte e il Movimento 5 Stelle hanno scelto di rafforzare il ruolo pubblico in Industria Italiana Autobus, utilizzando Invitalia come strumento di intervento e di rilancio industriale. Il Governo Meloni ha scelto di sostenere economicamente l’azienda e poi di cederne il controllo a un soggetto privato.

Questa è la differenza politica. Ed è una differenza che non si può cancellare con una dichiarazione stampa.

Quanto all’accusa di assistenzialismo, sarebbe opportuno ricordare che salvaguardare un’azienda industriale, difendere i posti di lavoro e mantenere competenze produttive strategiche non significa fare assistenzialismo. Significa fare politica industriale. Assistenzialismo è non costruire prospettive durature. Politica industriale è creare le condizioni affinché un’azienda possa produrre, innovare, competere e garantire occupazione. I lavoratori di Flumeri non hanno bisogno di polemiche, ma di garanzie. I lavoratori della Menarini non possono diventare il terreno di uno scontro propagandistico tra partiti. Hanno diritto a conoscere il futuro dello stabilimento, gli investimenti realmente effettuati, i volumi produttivi previsti, le prospettive occupazionali e le garanzie sul mantenimento della produzione in Italia. Il Governo deve spiegare quali risultati concreti abbia prodotto la privatizzazione, quali vincoli siano stati imposti al nuovo azionista e quali strumenti siano disponibili per tutelare l’interesse pubblico.

La vera domanda è semplice: perché il Governo Meloni, dopo aver utilizzato 115 milioni di euro di risorse pubbliche, ha scelto di rinunciare al controllo pubblico di un’azienda strategica come Industria Italiana Autobus?

È su questo che Fratelli d’Italia dovrebbe rispondere. Il Movimento 5 Stelle continuerà a stare dalla parte dei lavoratori, della produzione nazionale e di una politica industriale che non consideri lo Stato un bancomat per le imprese, ma un soggetto protagonista nella difesa degli interessi strategici del Paese. A Flumeri non servono lezioni di coerenza da chi ha privatizzato l’azienda. Servono un piano industriale credibile, investimenti verificabili, occupazione stabile e garanzie sul futuro produttivo dello stabilimento. La differenza è tutta qui: noi abbiamo lavorato per rafforzare il ruolo pubblico nell’azienda. Il Governo Meloni, con il ministro Urso, ha scelto di cederne il controllo a Civitillo. E di questa scelta deve rispondere davanti ai lavoratori.”