Menarini, Conte incontra i lavoratori: «Oltre 400 famiglie a rischio, Urso chiarisca»

La vertenza Menarini torna al centro dell’attenzione politica nazionale e riaccende i riflettori sul futuro dello stabilimento di Flumeri, in Valle Ufita, uno dei principali presidi industriali dell’Irpinia. Oltre 400 lavoratori in Campania, con altrettante famiglie, continuano a fare i conti con la cassa integrazione, la riduzione delle commesse e l’incertezza sulle prospettive produttive e occupazionali dell’azienda. Nel pomeriggio di lunedì 9 novembre, a Benevento, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha incontrato una rappresentanza dei lavoratori della Menarini, ex Irisbus, per raccogliere le preoccupazioni legate alla crisi dello stabilimento campano. Al suo fianco il vicepresidente del Movimento, Michele Gubitosa, e la parlamentare Enrica Alifano, che hanno assunto l’impegno di seguire la vertenza anche sul piano istituzionale e parlamentare. L’incontro è stato sollecitato anche attraverso la richiesta della coordinatrice provinciale del M5S di Avellino, Maura Sarno, affinché le difficoltà dei dipendenti e le preoccupazioni provenienti dal territorio irpino potessero trovare ascolto e tradursi in un’iniziativa politica concreta.

Il messaggio lanciato da Conte è stato netto: «Stiamo parlando solo in Campania di oltre 400 lavoratori, che significa 400 famiglie. La chiusura di un’azienda con questi numeri rappresenterebbe un terribile impoverimento della realtà locale economica e sociale a cui dobbiamo opporci». Parole pronunciate dal leader pentastellato a margine della presentazione del suo libro Una nuova primavera, che riportano al centro del dibattito la necessità di garantire un futuro industriale alla Menarini. Il Movimento 5 Stelle ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. L’obiettivo è ottenere chiarimenti sugli impegni assunti dalla nuova proprietà in materia di investimenti, produzione e occupazione, verificando quali siano stati effettivamente rispettati e quali, invece, siano ancora rimasti sulla carta. Parallelamente, Gubitosa e Alifano solleciteranno la convocazione di un tavolo presso il Ministero, con la partecipazione dell’azienda e delle organizzazioni sindacali. Un confronto ritenuto necessario per fare il punto sulla situazione industriale e individuare soluzioni in grado di assicurare continuità produttiva e salvaguardia dei livelli occupazionali. La richiesta politica è quella di superare la fase delle rassicurazioni e arrivare a impegni verificabili, con un programma industriale credibile, investimenti e nuove commesse. Per il M5S, infatti, non è accettabile che centinaia di lavoratori e le rispettive famiglie continuino a vivere in una condizione di precarietà senza risposte certe sul proprio futuro.

Il nodo Flumeri e le preoccupazioni dell’Irpinia

La vicenda assume un peso particolare per la provincia di Avellino. Lo stabilimento di Flumeri, erede della storica esperienza industriale Irisbus, rappresenta da decenni un punto di riferimento per l’economia della Valle Ufita e per un bacino occupazionale che coinvolge lavoratori provenienti da diversi comuni dell’Irpinia e delle province limitrofe. Una fabbrica che ha attraversato numerose trasformazioni societarie, dalla Irisbus alla Industria Italiana Autobus fino all’attuale Menarini Bus, mantenendo una funzione strategica per il settore della produzione di autobus e per l’intero comparto manifatturiero delle aree interne. Le difficoltà attuali si inseriscono in un quadro già segnato da anni di vertenze, cambi di proprietà e promesse di rilancio. La contrazione degli ordinativi e il ricorso agli ammortizzatori sociali hanno progressivamente ridotto l’attività produttiva, alimentando le preoccupazioni dei dipendenti e delle organizzazioni sindacali. A essere in discussione non è soltanto il destino dei lavoratori direttamente impiegati nello stabilimento, ma anche quello dell’indotto e di un sistema economico che ruota intorno alla fabbrica. Fornitori, piccole imprese, attività commerciali e famiglie risentono inevitabilmente delle difficoltà di un presidio industriale che ha rappresentato per anni una delle principali opportunità occupazionali del territorio. Per la Valle Ufita, inoltre, la Menarini assume un valore che va oltre i confini dello stabilimento. In un’area già alle prese con spopolamento, carenza di servizi e difficoltà nel creare nuove occasioni di lavoro, la tenuta di una grande realtà produttiva rappresenta un elemento fondamentale per contrastare il progressivo impoverimento economico e sociale.

«Servono garanzie concrete, non soltanto annunci»

La posizione espressa dal Movimento 5 Stelle è quella di chiedere al Governo di assumersi pienamente le proprie responsabilità sulla vertenza. La tutela dell’occupazione, secondo il gruppo pentastellato, deve passare attraverso un piano industriale concreto, investimenti effettivi e garanzie per tutti i livelli occupazionali. «La vertenza Menarini non riguarda soltanto uno stabilimento produttivo: riguarda il diritto al lavoro, la dignità delle persone, la tenuta del tessuto industriale della provincia di Avellino e quindi campano e il futuro di territori che non possono continuare a pagare il prezzo di politiche industriali inadeguate», sottolinea il Movimento 5 Stelle della provincia di Avellino. L’impegno annunciato è quello di continuare a seguire la vicenda dentro e fuori le istituzioni, mantenendo alta l’attenzione sulle condizioni dei lavoratori e sulle decisioni che riguarderanno il futuro dell’azienda. Adesso l’attenzione si sposta sul Ministero delle Imprese e del Made in Italy, chiamato a fare chiarezza sugli impegni della proprietà e sulle prospettive produttive. La convocazione di un tavolo con azienda e sindacati potrebbe rappresentare un passaggio importante per riportare la vertenza su un percorso di confronto. Per l’Irpinia, la posta in gioco è particolarmente alta: salvaguardare Flumeri significa difendere competenze industriali, occupazione e una parte significativa dell’identità produttiva della Valle Ufita. Dietro i numeri della crisi ci sono oltre 400 famiglie e un territorio che attende risposte. La richiesta del M5S è chiara: il futuro della Menarini non può essere affidato soltanto alle promesse, ma deve poggiare su fatti, investimenti e prospettive occupazionali certe.