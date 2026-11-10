“Medievalia – L’Estate di San Martino”: causa maltempo, evento rinviato al prossimo weekend

A causa delle condizioni meteorologiche previste, l’evento “Medievalia – L’Estate di San Martino” è stato ufficialmente rinviato alle giornate di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 novembre 2026. La decisione è stata assunta dalla Pro Loco Mons Fortis e dell’Amministrazione Comunale di Monteforte Irpino, con l’obiettivo di garantire il regolare svolgimento delle attività in programma e, soprattutto, tutelare la sicurezza dei partecipanti, degli standisti, degli operatori e di tutti coloro che contribuiranno alla manifestazione.

Una scelta dettata dalla prudenza e dalla volontà di assicurare le migliori condizioni possibili per vivere pienamente un appuntamento particolarmente atteso dalla comunità montefortese. Medievalia – L’Estate di San Martino rappresenta infatti un’importante occasione di valorizzazione del territorio, delle tradizioni, della storia e dell’identità culturale di Monteforte Irpino. Un evento capace di coniugare rievocazioni storiche, cultura, enogastronomia e momenti di aggregazione, coinvolgendo cittadini, associazioni, visitatori e realtà produttive locali. La manifestazione si svolgerà dunque dal 20 al 22 novembre, mantenendo intatto lo spirito di una festa che celebra le radici e il patrimonio storico e culturale del territorio. Gli organizzatori ringraziano gli espositori, le associazioni, i volontari e tutti i cittadini per la comprensione e la collaborazione, rinnovando l’invito a partecipare alle nuove date. Eventuali aggiornamenti sul programma saranno comunicati attraverso i canali ufficiali della manifestazione. L’appuntamento con Medievalia è soltanto rimandato: Monteforte è pronta a rivivere la magia della sua storia e delle sue tradizioni.