Il Tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci e dell’Avvocato Antonella Mazzone, ha scarcerato Eugenio Perone, 55 anni di Montesarchio e originario di Bonea, rimettendolo in libertà.

Perone, noto pregiudicato, era è stato arrestato qualche settimana fa nell’ambito del maxi-blitz in Valle Caudina coordinato dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli con l’accusa di essere stato da tramite con alcuni esponenti della criminalità organizzata salernitana per il rifornimento di chili di cocaina delle piazze di spaccio della Valle Caudina. Perone durante l’interrogatorio di garanzia si era avvalso della facoltà di non rispondere, l’Avvocato Vittorio Fucci aveva sollevato la questione di nullità della ordinanza per mancanza dell’interrogatorio preventivo sin dall’interrogatorio di garanzia. Oggi il Tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci e dell’Avvocato Antonella Mazzone, ha scarcerato Eugenio Perone, rimettendolo in libertà.