Matteo Biondi dall’ Under 17 del Benevento alla prima squadra dell’Asd Ponte 2019

FRIGENTO- Un sogno che continua a coltivare, quello nato nella Ssd Azzurra Calcio e passato attraverso l’ Under 17 del Benevento Calcio. Ora un nuovo “salto” nel calcio professionistico l per il diciassettenne di Frigento Matteo Biondi. Classe 2009, studente del Liceo di Frigento, difensore centrale. Biondi ora approda alla prima squadra del l’Asd Sporting 2019, la formazione di mister Nicola Facchino, che milita nel girone B del Campionato di Eccellenza. Per Matteo anche un veloce esordio, quello nella gara per la Coppa Italia contro il Salernum Baronissi, con una “prima” piuttosto positiva. Dopo l’esperienza nella squadra di mister Raffaele Schiavi e l’avvenuta nel club di Lega Pro ora questa nuova esperienza . Matteo, alto un metro e ottantotto, si era già fatto notare nella squadra allenata da Rocco Michelino Bruno a difesa della porta della Ssd Grottaminarda. Poi il provino e la firma con il Benevento. Ora il sogno che continua con l’Asd Ponte. Sacrifici e impegno che continuano a trovare un significativo riscontro.