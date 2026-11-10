Masterplan Valle Ufita, il sindaco Ferrante: ora si volta pagina

Ariano Irpino – Un importante passo avanti per il futuro della Valle Ufita e per lo sviluppo delle aree interne dell’Irpinia. Nel corso della Conferenza di Pianificazione svoltasi presso la Regione Campania è stato approvato il Programma Integrato di Valorizzazione (PIV) della Valle Ufita, nell’ambito del percorso di definizione del Masterplan territoriale. All’incontro ha preso parte anche il Sindaco di Ariano Irpino, dott. Mario Ferrante, che è intervenuto proponendo alcune modifiche e integrazioni riguardanti specifiche realtà del territorio arianese, con l’obiettivo di garantire un’adeguata rappresentazione delle esigenze, delle peculiarità e delle prospettive di sviluppo della città all’interno della programmazione complessiva.

Nel corso del suo intervento, il primo cittadino ha posto l’accento sulla necessità di inaugurare una nuova fase nei rapporti istituzionali tra i Comuni coinvolti nel Masterplan, fondata sulla collaborazione, sulla condivisione degli obiettivi e su una chiara definizione dei ruoli.“Da questo momento bisogna voltare pagina – ha dichiarato il Sindaco Mario Ferrante -. È necessario avviare una nuova stagione di collaborazione istituzionale, nella quale Ariano Irpino assuma il ruolo di Comune capofila per la programmazione politica e Grottaminarda quello di riferimento per il coordinamento tecnico. Si tratta di una distinzione di competenze che deve rappresentare un punto di forza per l’intero comprensorio, nel rispetto del ruolo e delle peculiarità di tutte le amministrazioni coinvolte”.

Il Sindaco ha inoltre ribadito l’importanza di superare ogni logica campanilistica, privilegiando una visione unitaria dello sviluppo territoriale. “Nessun Comune può immaginare di affrontare da solo le sfide che abbiamo davanti. Tutte le amministrazioni della Valle Ufita devono collaborare con spirito costruttivo, mettendo al centro gli interessi delle comunità. L’obiettivo non può essere quello di rivendicare primati, ma di costruire insieme opportunità concrete di crescita, occupazione e sviluppo per l’intera area”. L’Amministrazione comunale di Ariano Irpino conferma dunque la propria disponibilità a contribuire attivamente alle successive fasi della programmazione, sostenendo un modello di governance territoriale basato sulla cooperazione istituzionale, sulla valorizzazione delle specificità locali e su una visione condivisa dello sviluppo dell’intera Valle Ufita.